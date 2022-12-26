النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

سفارة المملكة بـ"قرغيزستان" ترعى الاحتفال باليوم العالمي للعربية في جامعة بشكيك

"موسايف" أثنى على الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الشعوب المسلمة

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، احتفلت جامعة بشكيك الحكومية، باليوم العالمي للغة العربية.

وكان في استقبال السفير السعودي، مدير الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالله موسايف مرحّبًا بالراضي والضيوف الكرام.

وأثنى "موسايف" خلال حديثه مع السفير "الراضي"، على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الشعوب المسلمة.

وبحث الطرفان خلال الزيارة، القضايا المتعلقة بتعليم اللغة العربية في قرقيزستان، ثم قام السفير "الراضي" -برفقة مدير الجامعة وكبار الضيوف- بجولة في قسم اللغة العربية، واطلعوا على نماذج من أعمال الطلبة والمشغولات والخط العربي والأعمال الفنية التي أجاد فيها طلبة وطالبات اللغة العربية.

وأقيم حفل خطابي في مسرح الجامعة، حضره حشدٌ كبيرٌ يتقدمهم وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الأساتذة والمحاضرين والطلبة والطالبات، وتخلل الحفل كلمة لمدير الجامعة.

وألقى السفير السعودي إبراهيم الراضي -خلال الحفل- كلمةً أوضح فيها أهمية اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم؛ مبينًا جهود المملكة العربية السعودية لتكريس اللغة العربية في جميع أعمال الدولة وأنشطتها.

وأشار إلى أن نظام الحكم الأساسي في المملكة ينص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة التي تحرص كل الحرص على نشرها وتعليمها على نطاق واسع؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن اللغة العربية، وإلقاء أناشيد وقصائد شعرية، وتقديم عرض مسرحي جميعها باللغة العربية، ثم تلا ذلك مشهد تاريخي مؤثر يُذَكّر برحلة اللغة العربية في آسيا الوسطى.

وفي نهاية الحفل قام السفير "الراضي" ومدير الجامعة بتسليم الطلبة والطالبات المتفوقين والفائزين شهادات التفوق، وقدمت الهدايا خلال الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية للسفير السعودي ومدير جامعة بشكيك مع أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة بـ"قرغيزستان" ترعى الاحتفال باليوم العالمي للعربية في جامعة بشكيك
سبق

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، احتفلت جامعة بشكيك الحكومية، باليوم العالمي للغة العربية.

وكان في استقبال السفير السعودي، مدير الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالله موسايف مرحّبًا بالراضي والضيوف الكرام.

وأثنى "موسايف" خلال حديثه مع السفير "الراضي"، على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الشعوب المسلمة.

وبحث الطرفان خلال الزيارة، القضايا المتعلقة بتعليم اللغة العربية في قرقيزستان، ثم قام السفير "الراضي" -برفقة مدير الجامعة وكبار الضيوف- بجولة في قسم اللغة العربية، واطلعوا على نماذج من أعمال الطلبة والمشغولات والخط العربي والأعمال الفنية التي أجاد فيها طلبة وطالبات اللغة العربية.

وأقيم حفل خطابي في مسرح الجامعة، حضره حشدٌ كبيرٌ يتقدمهم وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الأساتذة والمحاضرين والطلبة والطالبات، وتخلل الحفل كلمة لمدير الجامعة.

وألقى السفير السعودي إبراهيم الراضي -خلال الحفل- كلمةً أوضح فيها أهمية اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم؛ مبينًا جهود المملكة العربية السعودية لتكريس اللغة العربية في جميع أعمال الدولة وأنشطتها.

وأشار إلى أن نظام الحكم الأساسي في المملكة ينص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة التي تحرص كل الحرص على نشرها وتعليمها على نطاق واسع؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن اللغة العربية، وإلقاء أناشيد وقصائد شعرية، وتقديم عرض مسرحي جميعها باللغة العربية، ثم تلا ذلك مشهد تاريخي مؤثر يُذَكّر برحلة اللغة العربية في آسيا الوسطى.

وفي نهاية الحفل قام السفير "الراضي" ومدير الجامعة بتسليم الطلبة والطالبات المتفوقين والفائزين شهادات التفوق، وقدمت الهدايا خلال الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية للسفير السعودي ومدير جامعة بشكيك مع أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:46 PM

سفارة المملكة بـ"قرغيزستان" ترعى الاحتفال باليوم العالمي للعربية في جامعة بشكيك

"موسايف" أثنى على الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الشعوب المسلمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
300

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، احتفلت جامعة بشكيك الحكومية، باليوم العالمي للغة العربية.

وكان في استقبال السفير السعودي، مدير الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالله موسايف مرحّبًا بالراضي والضيوف الكرام.

وأثنى "موسايف" خلال حديثه مع السفير "الراضي"، على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الشعوب المسلمة.

وبحث الطرفان خلال الزيارة، القضايا المتعلقة بتعليم اللغة العربية في قرقيزستان، ثم قام السفير "الراضي" -برفقة مدير الجامعة وكبار الضيوف- بجولة في قسم اللغة العربية، واطلعوا على نماذج من أعمال الطلبة والمشغولات والخط العربي والأعمال الفنية التي أجاد فيها طلبة وطالبات اللغة العربية.

وأقيم حفل خطابي في مسرح الجامعة، حضره حشدٌ كبيرٌ يتقدمهم وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الأساتذة والمحاضرين والطلبة والطالبات، وتخلل الحفل كلمة لمدير الجامعة.

وألقى السفير السعودي إبراهيم الراضي -خلال الحفل- كلمةً أوضح فيها أهمية اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم؛ مبينًا جهود المملكة العربية السعودية لتكريس اللغة العربية في جميع أعمال الدولة وأنشطتها.

وأشار إلى أن نظام الحكم الأساسي في المملكة ينص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة التي تحرص كل الحرص على نشرها وتعليمها على نطاق واسع؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن اللغة العربية، وإلقاء أناشيد وقصائد شعرية، وتقديم عرض مسرحي جميعها باللغة العربية، ثم تلا ذلك مشهد تاريخي مؤثر يُذَكّر برحلة اللغة العربية في آسيا الوسطى.

وفي نهاية الحفل قام السفير "الراضي" ومدير الجامعة بتسليم الطلبة والطالبات المتفوقين والفائزين شهادات التفوق، وقدمت الهدايا خلال الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية للسفير السعودي ومدير جامعة بشكيك مع أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,908
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة