سفارة المملكة بـ"قرغيزستان" ترعى الاحتفال باليوم العالمي للعربية في جامعة بشكيك

"موسايف" أثنى على الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الشعوب المسلمة

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، احتفلت جامعة بشكيك الحكومية، باليوم العالمي للغة العربية.

وكان في استقبال السفير السعودي، مدير الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالله موسايف مرحّبًا بالراضي والضيوف الكرام.

وأثنى "موسايف" خلال حديثه مع السفير "الراضي"، على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الشعوب المسلمة.

وبحث الطرفان خلال الزيارة، القضايا المتعلقة بتعليم اللغة العربية في قرقيزستان، ثم قام السفير "الراضي" -برفقة مدير الجامعة وكبار الضيوف- بجولة في قسم اللغة العربية، واطلعوا على نماذج من أعمال الطلبة والمشغولات والخط العربي والأعمال الفنية التي أجاد فيها طلبة وطالبات اللغة العربية.

وأقيم حفل خطابي في مسرح الجامعة، حضره حشدٌ كبيرٌ يتقدمهم وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الأساتذة والمحاضرين والطلبة والطالبات، وتخلل الحفل كلمة لمدير الجامعة.

وألقى السفير السعودي إبراهيم الراضي -خلال الحفل- كلمةً أوضح فيها أهمية اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم؛ مبينًا جهود المملكة العربية السعودية لتكريس اللغة العربية في جميع أعمال الدولة وأنشطتها.

وأشار إلى أن نظام الحكم الأساسي في المملكة ينص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة التي تحرص كل الحرص على نشرها وتعليمها على نطاق واسع؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن اللغة العربية، وإلقاء أناشيد وقصائد شعرية، وتقديم عرض مسرحي جميعها باللغة العربية، ثم تلا ذلك مشهد تاريخي مؤثر يُذَكّر برحلة اللغة العربية في آسيا الوسطى.

وفي نهاية الحفل قام السفير "الراضي" ومدير الجامعة بتسليم الطلبة والطالبات المتفوقين والفائزين شهادات التفوق، وقدمت الهدايا خلال الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية للسفير السعودي ومدير جامعة بشكيك مع أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة.