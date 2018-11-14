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بالصور.. حريق كاليفورنيا يخلّف مشاهد مروعة وعدد الضحايا يرتفع لـ48 شخصاً

دمّر أكثر من 8.8 ألف مبنى ويُعد الأكثر تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن رئيس شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا الأمريكية "كوري هونيا"، أن عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع ليصل إلى 48 شخصاً.

هذا وفي وقت سابق، تم الإعلان عن مقتل 42 شخصاً جراء الحرائق في الأجزاء الشمالية والجنوبية من ولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية عن هونيا قوله: إنه تم إخماد الحريق بنسبة 35%، وأن الحريق دمّر أكثر من 8.8 ألف مبنى.

ووفقاً لرئيس الشرطة؛ يُعد الحريق الأكثر تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة، وبثت الشبكة العشرات من صور الحريق والدمار الذي أحدثه.

وبدأ الحريق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وهو الأشد بين عدة حرائق أجّجتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام، ويُعد الأسوأ في تاريخ الولاية.

الجدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا دائماً ما تتعرض لحرائق الغابات؛ حيث تلتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، ووفقاً لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا؛ فإن مساحة الحرائق في الخمس السنوات الأخيرة من نفس الوقت تُقدر بمساحة لوس أنجلوس.

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بالصور.. حريق كاليفورنيا يخلّف مشاهد مروعة وعدد الضحايا يرتفع لـ48 شخصاً
سبق

أعلن رئيس شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا الأمريكية "كوري هونيا"، أن عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع ليصل إلى 48 شخصاً.

هذا وفي وقت سابق، تم الإعلان عن مقتل 42 شخصاً جراء الحرائق في الأجزاء الشمالية والجنوبية من ولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية عن هونيا قوله: إنه تم إخماد الحريق بنسبة 35%، وأن الحريق دمّر أكثر من 8.8 ألف مبنى.

ووفقاً لرئيس الشرطة؛ يُعد الحريق الأكثر تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة، وبثت الشبكة العشرات من صور الحريق والدمار الذي أحدثه.

وبدأ الحريق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وهو الأشد بين عدة حرائق أجّجتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام، ويُعد الأسوأ في تاريخ الولاية.

الجدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا دائماً ما تتعرض لحرائق الغابات؛ حيث تلتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، ووفقاً لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا؛ فإن مساحة الحرائق في الخمس السنوات الأخيرة من نفس الوقت تُقدر بمساحة لوس أنجلوس.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:54 AM

بالصور.. حريق كاليفورنيا يخلّف مشاهد مروعة وعدد الضحايا يرتفع لـ48 شخصاً

دمّر أكثر من 8.8 ألف مبنى ويُعد الأكثر تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا الأمريكية "كوري هونيا"، أن عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع ليصل إلى 48 شخصاً.

هذا وفي وقت سابق، تم الإعلان عن مقتل 42 شخصاً جراء الحرائق في الأجزاء الشمالية والجنوبية من ولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية عن هونيا قوله: إنه تم إخماد الحريق بنسبة 35%، وأن الحريق دمّر أكثر من 8.8 ألف مبنى.

ووفقاً لرئيس الشرطة؛ يُعد الحريق الأكثر تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة، وبثت الشبكة العشرات من صور الحريق والدمار الذي أحدثه.

وبدأ الحريق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وهو الأشد بين عدة حرائق أجّجتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام، ويُعد الأسوأ في تاريخ الولاية.

الجدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا دائماً ما تتعرض لحرائق الغابات؛ حيث تلتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، ووفقاً لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا؛ فإن مساحة الحرائق في الخمس السنوات الأخيرة من نفس الوقت تُقدر بمساحة لوس أنجلوس.

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