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"هلال الطائف" يباشر 2430 حالة إسعافية خلال رمضان

ما بين 1708 حالات مرضية و722 حادثة مرورية

كشف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات من غرة رمضان المبارك حتى نهاية أمس، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها ٢٤٣٠ حالة إسعافية تنوّعت ما بين حالات مرضية وحالات حوادث مرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أنه تمّ التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير التي تتعامل بحرفية تامة، حيث جاءت البلاغات عن الحالات المرضية ١٧٠٨ حالات إسعافية متنوّعة فيما بلغ إجمالي عدد البلاغات عن الحوادث المرورية ٧٢٢ بلاغاً.

وأشار الثبيتي؛ في حديثه لـ "سبق" إلى الأعمال التطوعية التي شهدتها محافظة الطائف، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية حتى اللحظة ٥٠٩ ساعات تطوعية؛ شارك فيها ٧٧ متطوعاً و٥١ متطوعة؛ تنوّعت أعمالهم ما بين "إفطار صائم، ونقاط فرز بصري، ونلتزم لننتصر، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية".

يُذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال ٢٤ مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال الطائف" يباشر 2430 حالة إسعافية خلال رمضان
سبق

كشف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات من غرة رمضان المبارك حتى نهاية أمس، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها ٢٤٣٠ حالة إسعافية تنوّعت ما بين حالات مرضية وحالات حوادث مرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أنه تمّ التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير التي تتعامل بحرفية تامة، حيث جاءت البلاغات عن الحالات المرضية ١٧٠٨ حالات إسعافية متنوّعة فيما بلغ إجمالي عدد البلاغات عن الحوادث المرورية ٧٢٢ بلاغاً.

وأشار الثبيتي؛ في حديثه لـ "سبق" إلى الأعمال التطوعية التي شهدتها محافظة الطائف، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية حتى اللحظة ٥٠٩ ساعات تطوعية؛ شارك فيها ٧٧ متطوعاً و٥١ متطوعة؛ تنوّعت أعمالهم ما بين "إفطار صائم، ونقاط فرز بصري، ونلتزم لننتصر، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية".

يُذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال ٢٤ مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:54 AM

"هلال الطائف" يباشر 2430 حالة إسعافية خلال رمضان

ما بين 1708 حالات مرضية و722 حادثة مرورية

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فهد العتيبي - الطائف
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كشف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات من غرة رمضان المبارك حتى نهاية أمس، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها ٢٤٣٠ حالة إسعافية تنوّعت ما بين حالات مرضية وحالات حوادث مرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أنه تمّ التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير التي تتعامل بحرفية تامة، حيث جاءت البلاغات عن الحالات المرضية ١٧٠٨ حالات إسعافية متنوّعة فيما بلغ إجمالي عدد البلاغات عن الحوادث المرورية ٧٢٢ بلاغاً.

وأشار الثبيتي؛ في حديثه لـ "سبق" إلى الأعمال التطوعية التي شهدتها محافظة الطائف، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية حتى اللحظة ٥٠٩ ساعات تطوعية؛ شارك فيها ٧٧ متطوعاً و٥١ متطوعة؛ تنوّعت أعمالهم ما بين "إفطار صائم، ونقاط فرز بصري، ونلتزم لننتصر، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية".

يُذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال ٢٤ مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

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