رسميًّا.. جهاد الحسين ينتقل إلى الرائد

أعلن نادي الرائد رسميًّا، إنهاء إجراءات توقيع عقد احترافي مع المحترف السوري جهاد حسين بصفقة انتقال حر، بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع التعاون دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب السوري جهاد حسين".

يشار إلى أن اللاعب السوري ذا الـ"35 ربيعًا"، كان قد رحل عن صفوف التعاون خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق.