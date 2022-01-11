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فرص الأمطار قائمة.. زخات رعدية على هذه المناطق والعاصمة حاضرة

وسط توقعات بتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي و"ضعف شدتها تدريجيًّا"

تُواصل أجزاء من المملكة تأثرها، اليوم الثلاثاء، بالحالة الماطرة الناتجة عن عبور جبهة هوائية باردة شمال ووسط وغرب المملكة؛ حيث تستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية على سواحل ينبع ورابغ وجدة يوم الثلاثاء، على شكل تخريجات بحرية على فترات.

وبحسب موقع "طقس العرب"، تتهيأ فرص هطول زخات خفيفة من المطر على العاصمة الرياض؛ حيث تندفع كميات من الغيوم نحو عموم المنطقة الوسطى من المملكة على ارتفاعات مختلفة، وتهطل على إثرها زخات من المطر على كل من مناطق: (حائل، والقصيم، وشمال منطقة الرياض، وتشمل العاصمة الرياض).

وتتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي وتضعف شدتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ويبدأ الطقس يميل للاستقرار تدريجيًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرص الأمطار قائمة.. زخات رعدية على هذه المناطق والعاصمة حاضرة
سبق

تُواصل أجزاء من المملكة تأثرها، اليوم الثلاثاء، بالحالة الماطرة الناتجة عن عبور جبهة هوائية باردة شمال ووسط وغرب المملكة؛ حيث تستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية على سواحل ينبع ورابغ وجدة يوم الثلاثاء، على شكل تخريجات بحرية على فترات.

وبحسب موقع "طقس العرب"، تتهيأ فرص هطول زخات خفيفة من المطر على العاصمة الرياض؛ حيث تندفع كميات من الغيوم نحو عموم المنطقة الوسطى من المملكة على ارتفاعات مختلفة، وتهطل على إثرها زخات من المطر على كل من مناطق: (حائل، والقصيم، وشمال منطقة الرياض، وتشمل العاصمة الرياض).

وتتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي وتضعف شدتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ويبدأ الطقس يميل للاستقرار تدريجيًّا.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:41 AM

فرص الأمطار قائمة.. زخات رعدية على هذه المناطق والعاصمة حاضرة

وسط توقعات بتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي و"ضعف شدتها تدريجيًّا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُواصل أجزاء من المملكة تأثرها، اليوم الثلاثاء، بالحالة الماطرة الناتجة عن عبور جبهة هوائية باردة شمال ووسط وغرب المملكة؛ حيث تستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية على سواحل ينبع ورابغ وجدة يوم الثلاثاء، على شكل تخريجات بحرية على فترات.

وبحسب موقع "طقس العرب"، تتهيأ فرص هطول زخات خفيفة من المطر على العاصمة الرياض؛ حيث تندفع كميات من الغيوم نحو عموم المنطقة الوسطى من المملكة على ارتفاعات مختلفة، وتهطل على إثرها زخات من المطر على كل من مناطق: (حائل، والقصيم، وشمال منطقة الرياض، وتشمل العاصمة الرياض).

وتتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي وتضعف شدتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ويبدأ الطقس يميل للاستقرار تدريجيًّا.

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