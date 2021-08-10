أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً بترقية مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري إلى المرتبة الثالثة عشرة.
ترقية مدير فرع الإسلامية بمكة إلى المرتبة "13"
تلقى التهاني من زملائه بهذه المناسبة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً بترقية مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري إلى المرتبة الثالثة عشرة.
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ترقية مدير فرع الإسلامية بمكة إلى المرتبة "13"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-10
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
03:03 PM
ترقية مدير فرع الإسلامية بمكة إلى المرتبة "13"
تلقى التهاني من زملائه بهذه المناسبة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً بترقية مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري إلى المرتبة الثالثة عشرة.
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