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"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

انتشار أمني في العاصمة المقدسة أثناء أول أيام العيد

لتطبيق منع التجول حفاظاً على صحة المواطن والمقيم

واصل رجال الأمن انتشارهم في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك في ميادين وشوارع وضواحي العاصمة المقدسة، وحول المسجد الحرام ومنافذ الدخول والخروج لمكة المكرمة؛ من أجل تطبيق أمر منع التجول الكامل؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وحرص رجال الأمن على تسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.

وقد خلت الشوارع والميادين من السيارات والمارة عدا الجهات المستثناة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتشار أمني في العاصمة المقدسة أثناء أول أيام العيد
سبق

واصل رجال الأمن انتشارهم في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك في ميادين وشوارع وضواحي العاصمة المقدسة، وحول المسجد الحرام ومنافذ الدخول والخروج لمكة المكرمة؛ من أجل تطبيق أمر منع التجول الكامل؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وحرص رجال الأمن على تسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.

وقد خلت الشوارع والميادين من السيارات والمارة عدا الجهات المستثناة.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:35 PM

انتشار أمني في العاصمة المقدسة أثناء أول أيام العيد

لتطبيق منع التجول حفاظاً على صحة المواطن والمقيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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واصل رجال الأمن انتشارهم في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك في ميادين وشوارع وضواحي العاصمة المقدسة، وحول المسجد الحرام ومنافذ الدخول والخروج لمكة المكرمة؛ من أجل تطبيق أمر منع التجول الكامل؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وحرص رجال الأمن على تسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.

وقد خلت الشوارع والميادين من السيارات والمارة عدا الجهات المستثناة.

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