انتشار أمني في العاصمة المقدسة أثناء أول أيام العيد

لتطبيق منع التجول حفاظاً على صحة المواطن والمقيم

واصل رجال الأمن انتشارهم في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك في ميادين وشوارع وضواحي العاصمة المقدسة، وحول المسجد الحرام ومنافذ الدخول والخروج لمكة المكرمة؛ من أجل تطبيق أمر منع التجول الكامل؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وحرص رجال الأمن على تسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.

وقد خلت الشوارع والميادين من السيارات والمارة عدا الجهات المستثناة.