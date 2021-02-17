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شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

في مبادرة شارك فيها 100 موظف.. في رسالة للحفاظ على المنتزهات

قدّم عدد من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة درساً في المحافظة على نظافة الأماكن المفتوحة التي يرتادها المتنزهون، في مبادرة شارك فيها 100 موظف ليقدموا من خلالها رسالة إلى المتنزهين بضرورة المحافظة على المكان.

وتفصيلاً.. انطلقت المبادرة تحت عنوان " تنظيف المناطق المفتوحة بمكة " بمشاركة 100 متطوع من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث بدأت المبادرة في نظافة الأماكن المفتوحة جنوبي مكة المكرمة، ومن ثم باقي المناطق المحيطة بالعاصمة المقدسة التي يقصدها الزوار.

يشار إلى أن المبادرة تأتي بتنفيذ وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - إدارة التطوع البلدي - وبمشاركة ‎الإدارة العامة للنظافة والبلديات.

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شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة
سبق

قدّم عدد من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة درساً في المحافظة على نظافة الأماكن المفتوحة التي يرتادها المتنزهون، في مبادرة شارك فيها 100 موظف ليقدموا من خلالها رسالة إلى المتنزهين بضرورة المحافظة على المكان.

وتفصيلاً.. انطلقت المبادرة تحت عنوان " تنظيف المناطق المفتوحة بمكة " بمشاركة 100 متطوع من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث بدأت المبادرة في نظافة الأماكن المفتوحة جنوبي مكة المكرمة، ومن ثم باقي المناطق المحيطة بالعاصمة المقدسة التي يقصدها الزوار.

يشار إلى أن المبادرة تأتي بتنفيذ وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - إدارة التطوع البلدي - وبمشاركة ‎الإدارة العامة للنظافة والبلديات.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
09:44 PM

شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

في مبادرة شارك فيها 100 موظف.. في رسالة للحفاظ على المنتزهات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,735

قدّم عدد من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة درساً في المحافظة على نظافة الأماكن المفتوحة التي يرتادها المتنزهون، في مبادرة شارك فيها 100 موظف ليقدموا من خلالها رسالة إلى المتنزهين بضرورة المحافظة على المكان.

وتفصيلاً.. انطلقت المبادرة تحت عنوان " تنظيف المناطق المفتوحة بمكة " بمشاركة 100 متطوع من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث بدأت المبادرة في نظافة الأماكن المفتوحة جنوبي مكة المكرمة، ومن ثم باقي المناطق المحيطة بالعاصمة المقدسة التي يقصدها الزوار.

يشار إلى أن المبادرة تأتي بتنفيذ وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - إدارة التطوع البلدي - وبمشاركة ‎الإدارة العامة للنظافة والبلديات.

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