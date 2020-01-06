بدء القبول بكليات عنيزة للفصل الثاني في عدد من التخصصات

تشمل الأمن السيبراني وهندسة الطاقة المتجددة

تواصل كليات عنيزة قبول الطلبة من الجنسين لمرحلة البكالوريوس من خريجي الثانوية والدبلوم فوق الثانوي للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، وذلك عبر موقع الكليات الإلكتروني، والذي يحتوي معايير القبول التي تعنى بالقبول والتسجيل.

وقال المشرف العام عبدالله الشتيوي: "التقديم يتم بشكل إلكتروني، واختيار الطلبة للتخصص وفق الرغبة والمؤهل العلمي"، مؤكداً أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات التقنية والمجتمع حسب الضوابط العلمية المحددة من الكليات في ١٥ تخصصاً علمياً، وفق مخرجات علمية تؤهل الخريج لدخول سوق العمل بكفاءة علمية متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "يمكن تحديد وقت الدراسة من خلال اختيار الفترة؛ وذلك لاستفادة الراغبين من إكمال مشوارهم العلمي بما يتناسب مع إمكانياتهم، مع وجود سكن للطالبات، وكذلك خدمة النقل من جميع محافظات ومدن القصيم".

وتابع: "وتشتمل التخصصات التي تقدمها كليات عنيزة حقوق، وإدارة موارد بشرية، وإدارة أعمال، ومحاسبة، وتسوي، وعلم نفس، وهندسة كهربائية، وهندسة مدنية، وعمارة، وديكور داخلي، وجرافيكس، وهندسة حاسب، وعلوم حاسب، هندسة الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني".

ودعا "الشتيوي" الطلبة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكليات، مثل مركز ريادة الأعمال والمكتبة المجهزة بأحدث التقنيات لخدمة الطلاب والطالبات، ومركز حلول وبطاقة "تخفيض" التي تتيح الاستفادة من الخصومات التجارية المميزة على عدد من المجالات الطبية التعليمية الترفيهية والتجارية.