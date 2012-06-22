"مسام" ينتزع 1.557 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من يونيو

بينها 241 لغمًا مضادًّا للدبابات.. و1.307 ذخائر غير متفجرة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2021م، من انتزاع 1.557 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 9 ألغام مضادة للأفراد، و241 لغمًا مضادًّا للدبابات، و1.307 ذخائر غير متفجرة.

ونزِع خلال هذا الأسبوع في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، لغمين مضاديْن للأفراد، و32 لغمًا مضادًّا للدبابات، و105 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع؛ أزال فريق "مسام" 3 ألغام مضادة للدبابات، و46 ذخيرة غير متفجرة؛ فيما تمكّن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات، و78 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تم نزع 16 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5 ذخائر غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع 138 ذخيرة غير متفجرة، و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المسيمير بلحج، إلى جانب 3 ألغام مضادة للأفراد و8 ألغام مضادة للدبابات، و179 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة؛ نجح فريق "مسام" في نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و19 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، و4 ألغام مضادة للدبابات، و421 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ولغم واحد مضاد للأفراد، ولغم آخر مضاد للدبابات، و23 ذخيرة غير متفجرة في مديرية بيحان، إضافة إلى 21 لغمًا مضادًّا للدبابات، و169 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز، تمكن الفريق من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات، وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية الوازعية، كما تم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد، و13 لغمًا مضادًّا للدبابات، و23 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و34 لغمًا مضادًّا للدبابات، و34 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 85 لغمًا مضادًّا للدبابات، و65 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

جدير بالذكر أن فريق "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، استطاع خلال شهر يونيو انتزاع 4.926 لغمًا؛ ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 256.475 لغمًا؛ فيما يسعى المركز من خلال المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية، وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الأبرياء.