النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

التحالف: مقتل ما يزيد على 300 حوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة

أعلن عن تنفيذ 29 عملية استهداف أدّت إلى تدمير 21 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التحالف: مقتل ما يزيد على 300 حوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:47 PM

التحالف: مقتل ما يزيد على 300 حوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة

أعلن عن تنفيذ 29 عملية استهداف أدّت إلى تدمير 21 آلية عسكرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
840

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,709
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,876
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,523
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة