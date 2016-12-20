التحالف: مقتل ما يزيد على 300 حوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.