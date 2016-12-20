وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

التحالف: مقتل ما يزيد على 300 حوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-20 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة. وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443 03:47 PM

التحالف: مقتل ما يزيد على 300 حوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة أعلن عن تنفيذ 29 عملية استهداف أدّت إلى تدمير 21 آلية عسكرية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 300 عنصر.