"الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية

وافق على طلب تصديق المملكة على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأجور

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية التاسعة عشرة للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.

كما وافق على طلب تصديق المملكة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور، واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.

وناقش المجلس مشروع نظام البيئة، واستمع إلى عدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام المكون من 49 مادة.