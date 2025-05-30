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شاهد.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طرقات شمال جازان

باشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها لمتابعة الأوضاع

تسبّبت رياح قوية مصحوبة بالغبار قبل قليل على شمال منطقة جازان في حجب الرؤية بشكل كبير على الطريق الدولي والطرقات العامة والداخلية.

وباشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها على الطرقات واستعدّت بجهودها لمتابعة الأوضاع وسط الغبار الشديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طرقات شمال جازان
سبق

تسبّبت رياح قوية مصحوبة بالغبار قبل قليل على شمال منطقة جازان في حجب الرؤية بشكل كبير على الطريق الدولي والطرقات العامة والداخلية.

وباشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها على الطرقات واستعدّت بجهودها لمتابعة الأوضاع وسط الغبار الشديد.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
06:32 PM

شاهد.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طرقات شمال جازان

باشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها لمتابعة الأوضاع

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,291

تسبّبت رياح قوية مصحوبة بالغبار قبل قليل على شمال منطقة جازان في حجب الرؤية بشكل كبير على الطريق الدولي والطرقات العامة والداخلية.

وباشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها على الطرقات واستعدّت بجهودها لمتابعة الأوضاع وسط الغبار الشديد.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,132
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6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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