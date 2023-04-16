موقع حالات كورونا يكشف تفاصيل الحالات الجديدة والخريطة تبين توزيعها

أكد مصدر مطلع أن الموقع الذي دشنته وزارة الصحة قبل عدة أيام والمخصص لتسجيل حالات كورونا يكشف تفاصيل الحالات اليومية إضافة للإحصائيات.

وفيما يخص توزيع الحالات بحسب المدن وتساؤلات البعض عن تشابه أسماء بعض المدن، دعا المصدر للاطلاع على الخريطة الموجودة بالموقع والتي تبين موقع تسجيل الحالات بكل مدينة بمختلف مناطق المملكة.