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موقع حالات كورونا يكشف تفاصيل الحالات الجديدة والخريطة تبين توزيعها

أكد مصدر مطلع أن الموقع الذي دشنته وزارة الصحة قبل عدة أيام والمخصص لتسجيل حالات كورونا يكشف تفاصيل الحالات اليومية إضافة للإحصائيات.

وفيما يخص توزيع الحالات بحسب المدن وتساؤلات البعض عن تشابه أسماء بعض المدن، دعا المصدر للاطلاع على الخريطة الموجودة بالموقع والتي تبين موقع تسجيل الحالات بكل مدينة بمختلف مناطق المملكة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موقع حالات كورونا يكشف تفاصيل الحالات الجديدة والخريطة تبين توزيعها
سبق

أكد مصدر مطلع أن الموقع الذي دشنته وزارة الصحة قبل عدة أيام والمخصص لتسجيل حالات كورونا يكشف تفاصيل الحالات اليومية إضافة للإحصائيات.

وفيما يخص توزيع الحالات بحسب المدن وتساؤلات البعض عن تشابه أسماء بعض المدن، دعا المصدر للاطلاع على الخريطة الموجودة بالموقع والتي تبين موقع تسجيل الحالات بكل مدينة بمختلف مناطق المملكة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:28 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:02 PM

موقع حالات كورونا يكشف تفاصيل الحالات الجديدة والخريطة تبين توزيعها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
11,973

أكد مصدر مطلع أن الموقع الذي دشنته وزارة الصحة قبل عدة أيام والمخصص لتسجيل حالات كورونا يكشف تفاصيل الحالات اليومية إضافة للإحصائيات.

وفيما يخص توزيع الحالات بحسب المدن وتساؤلات البعض عن تشابه أسماء بعض المدن، دعا المصدر للاطلاع على الخريطة الموجودة بالموقع والتي تبين موقع تسجيل الحالات بكل مدينة بمختلف مناطق المملكة.

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