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التجمع  الصحي الأول بالشرقية لـ"سبق": فحصنا 1400 عينة "كورونا"

4850 شخصاً استفاد من خدمات مركز الاستقصاء الوبائي

أنجز أكثر من 52 ممارسًا صحيًا يعملون في مركزين لسحب عينات اختبار فيروس "كورونا" المستجد في مدينتي "الدمام والخبر" خلال الأسبوعين الماضيين سحب 1435 عينة للتأكد من خلوها من الفيروس.

وتم تخصيص هذه المراكز لسحب العينات من المخالطين للحالات الإيجابية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقالت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لـ"سبق": مركز سحب العينات في مركز صحي الروضة بالدمام يعمل طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، فيما يعمل مركز سحب العينات في الطب الوقائي بالخبر من الأحد وحتى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، إضافة إلى العمل يوم السبت من الواحدة ظهراً وحتى السادسة مساءً لخدمة المراجعين.

وأضافت: عملية سحب العينات تخضع لمواصفات ومعايير محددة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية الشخصية للكوادر التي تقوم بعملية الفحص أثناء سحب العينات.

وأكدت إدارة التجمع أن 29 موظفًا متخصصًا يعملون في مركزين للاستقصاء الوبائي في الدمام والخبر استقبلوا خلال الأسبوعين الماضيين 8899 مكالمة هاتفية حول فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الاستقصاء الوبائي في الدمام والخبر خلال نفس الفترة 4849 مستفيدًا، تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالشكل المطلوب.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التجمع  الصحي الأول بالشرقية لـ"سبق": فحصنا 1400 عينة "كورونا"
سبق

أنجز أكثر من 52 ممارسًا صحيًا يعملون في مركزين لسحب عينات اختبار فيروس "كورونا" المستجد في مدينتي "الدمام والخبر" خلال الأسبوعين الماضيين سحب 1435 عينة للتأكد من خلوها من الفيروس.

وتم تخصيص هذه المراكز لسحب العينات من المخالطين للحالات الإيجابية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقالت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لـ"سبق": مركز سحب العينات في مركز صحي الروضة بالدمام يعمل طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، فيما يعمل مركز سحب العينات في الطب الوقائي بالخبر من الأحد وحتى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، إضافة إلى العمل يوم السبت من الواحدة ظهراً وحتى السادسة مساءً لخدمة المراجعين.

وأضافت: عملية سحب العينات تخضع لمواصفات ومعايير محددة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية الشخصية للكوادر التي تقوم بعملية الفحص أثناء سحب العينات.

وأكدت إدارة التجمع أن 29 موظفًا متخصصًا يعملون في مركزين للاستقصاء الوبائي في الدمام والخبر استقبلوا خلال الأسبوعين الماضيين 8899 مكالمة هاتفية حول فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الاستقصاء الوبائي في الدمام والخبر خلال نفس الفترة 4849 مستفيدًا، تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالشكل المطلوب.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:04 PM

التجمع  الصحي الأول بالشرقية لـ"سبق": فحصنا 1400 عينة "كورونا"

4850 شخصاً استفاد من خدمات مركز الاستقصاء الوبائي

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عبدالله السالم - الرياض
0
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أنجز أكثر من 52 ممارسًا صحيًا يعملون في مركزين لسحب عينات اختبار فيروس "كورونا" المستجد في مدينتي "الدمام والخبر" خلال الأسبوعين الماضيين سحب 1435 عينة للتأكد من خلوها من الفيروس.

وتم تخصيص هذه المراكز لسحب العينات من المخالطين للحالات الإيجابية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقالت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لـ"سبق": مركز سحب العينات في مركز صحي الروضة بالدمام يعمل طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، فيما يعمل مركز سحب العينات في الطب الوقائي بالخبر من الأحد وحتى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، إضافة إلى العمل يوم السبت من الواحدة ظهراً وحتى السادسة مساءً لخدمة المراجعين.

وأضافت: عملية سحب العينات تخضع لمواصفات ومعايير محددة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية الشخصية للكوادر التي تقوم بعملية الفحص أثناء سحب العينات.

وأكدت إدارة التجمع أن 29 موظفًا متخصصًا يعملون في مركزين للاستقصاء الوبائي في الدمام والخبر استقبلوا خلال الأسبوعين الماضيين 8899 مكالمة هاتفية حول فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الاستقصاء الوبائي في الدمام والخبر خلال نفس الفترة 4849 مستفيدًا، تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالشكل المطلوب.

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