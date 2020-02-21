المملكة تتضامن مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار في"هاناو "
أكدت استنكارها الشديد لكافة أشكال التطرف
عبّرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.
وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وزارة الخارجية
المملكة العربية السعودية
مدينة هاناو الألمانية
ألمانيا
المملكة تتضامن مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار في"هاناو "
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-21
عبّرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.
وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:26 PM
المملكة تتضامن مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار في"هاناو "
أكدت استنكارها الشديد لكافة أشكال التطرف
عبّرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.
وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.