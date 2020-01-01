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منها سجن مهجور.. أين يعيش النازحون السوريون في إدلب؟

284 ألفاً فروا من جنوب المدينة خلال شهر

يلعب أطفال في باحة سجن مهجور، فيما يعمل الأهل على تقسيم غرفة ستأوي إليها عدة أسر، لم يجد هؤلاء مكاناً آخر يذهبون إليه عقب فرارهم من أعمال العنف في شمال-غرب سوريا.

هم من بين مئات آلاف بدأوا العام الجديد بعيداً عن ديارهم الكائنة في مناطق تشهد معارك في إدلب، ويلجأ العديدون منهم إلى المدارس والجوامع والأبنية قيد الإنشاء، وحتى إلى سجن مهجور، هرباً من البرد والمطر.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، فإن نحو 284 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من جنوب إدلب، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط؛ إثر اشتداد القتال، خصوصاً في مدينة معرة النعمان ومحيطها، وهي منطقة باتت شبه خالية من سكانها بحسب الأمم المتحدة.

وأمام مبان رمادية موحشة، وقف أطفال في دائرة في الباحة الموحلة، بينما كان آخرون يلهون بالكرات أو بشد الحبال.

وفي غرفة مظلمة لا يدخلها الضوء إلا من نوافذ صغيرة في أعلى الجدار، يقف رجل على سلم محاولاً تقسيمها بغطاء بلاستيكي.

وتعلّق أسر الغسيل في باحة مدرسة تحوّلت إلى مأوى، وتتقاسم المكان عشرات الأسر، بعدما أزيلت المكاتب المدرسية من الصفوف ووضعت مكانها بسط وفراش.

الرئيسية/ أخبار العالم

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منها سجن مهجور.. أين يعيش النازحون السوريون في إدلب؟
سبق

يلعب أطفال في باحة سجن مهجور، فيما يعمل الأهل على تقسيم غرفة ستأوي إليها عدة أسر، لم يجد هؤلاء مكاناً آخر يذهبون إليه عقب فرارهم من أعمال العنف في شمال-غرب سوريا.

هم من بين مئات آلاف بدأوا العام الجديد بعيداً عن ديارهم الكائنة في مناطق تشهد معارك في إدلب، ويلجأ العديدون منهم إلى المدارس والجوامع والأبنية قيد الإنشاء، وحتى إلى سجن مهجور، هرباً من البرد والمطر.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، فإن نحو 284 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من جنوب إدلب، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط؛ إثر اشتداد القتال، خصوصاً في مدينة معرة النعمان ومحيطها، وهي منطقة باتت شبه خالية من سكانها بحسب الأمم المتحدة.

وأمام مبان رمادية موحشة، وقف أطفال في دائرة في الباحة الموحلة، بينما كان آخرون يلهون بالكرات أو بشد الحبال.

وفي غرفة مظلمة لا يدخلها الضوء إلا من نوافذ صغيرة في أعلى الجدار، يقف رجل على سلم محاولاً تقسيمها بغطاء بلاستيكي.

وتعلّق أسر الغسيل في باحة مدرسة تحوّلت إلى مأوى، وتتقاسم المكان عشرات الأسر، بعدما أزيلت المكاتب المدرسية من الصفوف ووضعت مكانها بسط وفراش.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
09:31 PM

منها سجن مهجور.. أين يعيش النازحون السوريون في إدلب؟

284 ألفاً فروا من جنوب المدينة خلال شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلعب أطفال في باحة سجن مهجور، فيما يعمل الأهل على تقسيم غرفة ستأوي إليها عدة أسر، لم يجد هؤلاء مكاناً آخر يذهبون إليه عقب فرارهم من أعمال العنف في شمال-غرب سوريا.

هم من بين مئات آلاف بدأوا العام الجديد بعيداً عن ديارهم الكائنة في مناطق تشهد معارك في إدلب، ويلجأ العديدون منهم إلى المدارس والجوامع والأبنية قيد الإنشاء، وحتى إلى سجن مهجور، هرباً من البرد والمطر.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، فإن نحو 284 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من جنوب إدلب، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط؛ إثر اشتداد القتال، خصوصاً في مدينة معرة النعمان ومحيطها، وهي منطقة باتت شبه خالية من سكانها بحسب الأمم المتحدة.

وأمام مبان رمادية موحشة، وقف أطفال في دائرة في الباحة الموحلة، بينما كان آخرون يلهون بالكرات أو بشد الحبال.

وفي غرفة مظلمة لا يدخلها الضوء إلا من نوافذ صغيرة في أعلى الجدار، يقف رجل على سلم محاولاً تقسيمها بغطاء بلاستيكي.

وتعلّق أسر الغسيل في باحة مدرسة تحوّلت إلى مأوى، وتتقاسم المكان عشرات الأسر، بعدما أزيلت المكاتب المدرسية من الصفوف ووضعت مكانها بسط وفراش.

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