عودة 80 ألف طالب وطالبة ابتدائي ورياض أطفال بـ"تعليم صبيا"

وسط جولات تفقدية لقيادات الإدارة بالمحافظة وبعد توقف عامين

عاد اليوم أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بـ"تعليم صبيا" إلى مدارسهم، منهم 71 ألفًا في المرحلة الابتدائية في 565 مدرسة و11 ألفًا في رياض الأطفال والطفولة المبكرة في 146 مدرسة.

جاء ذلك بعد قرار استئناف الدراسة الحضورية، وتحديد وزارة التعليم اليوم الأحد 20/ 6/ 1443 موعدًا لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمن هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.

من جانبها، أعلنت إدارة تعليم صبيا جاهزيتها للعودة الحضورية على جميع المستويات المدرسية والتعليمية والخدمات المساندة، حيث قال المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي إنه تم استلام 7 مجمعات جديدة تضاف إلى أكثر من 34 مشروع تم استلامها على مدار العامين السابقين تسهم في خفض الكثافة لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال، كما أنهت 6 فرق للصيانة زيارة مدارس المرحلتين ومتابعة مقاولي أعمال الصيانة والتكييف، وتقييم وصيانة وسائل الأمن والسلامة بالمدارس في عشرة مكاتب تعليمية، وتأمين مدارس المرحلتين بالحراسات الأمنية منهم 27 حارسة أمن تم تدريبهم خلال الفترة الماضية على عمليات الإخلاء، ودعم المدارس بالمستلزمات الصحية من عبوة معقمة وكمامات، بالإضافة إلى تجهيز العيادة رقم ٦ بالمركز الحضاري بصبيا لاستقبال منسوبي تعليم صبيا واستكمال التحصين، إضافة لتأثيث 14 روضة أطفال جديدة، و17 روضة قائمة بمجموع 74 مستوى، وتزويد المدارس بنحو 27 ألف طاولة جديدة.

فيما أشارت المساعد للشؤون التعليمية مها الحمزي إلى أنه تم عمل خطة إشرافية تضمنت تنفيذ 566 زيارة إشرافية للمدارس خلال الأسبوع الذي سبق العودة للاطلاع على الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلبة، وإعداد دليل خاص للصف الأول والثاني ومرحلة الطفولة المبكرة، والتعميم على المدارس بتنفيذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية في منصة "مدرستي" و"روضتي"، وتفعيل محاور تهيئة طلبة المرحلتين، وتوزيع 3900 حقيبة مدرسية للعودة، وإيداع تكافل بمبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وستة وستين ألفا إعانات مالية لمنتصف العام شملت طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال من المحتاجين و أبناء المعلمين المتوفين وأبناء الشهداء.

بدوره، أفاد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي بأن الإدارة أطلقت حملة إعلامية للعودة الحضورية للمرحة الابتدائية ورياض الأطفال شملت أربعة محاور للتهيئة والاستعداد والتشويق والعودة؛ تضمنت العديد من الرسائل والفيديوهات والإنفوجرافيك والتصاميم واللقاءات، لإبراز استعدادات المدارس والتجهيزات للعودة، وبث رسائل الطمأنينة والترحيب والتفاؤل بالعودة، وبيان أدوار المعلمين وأولياء الأمور ومساندتهم للطلبة أثناء التعلم عن بعد.

وأضاف "الحازمي" أن لجنة الاستعداد للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات حيث استُعرضت استعدادات الأقسام المعنية، ومستويات النطاقات التعليمية المنخفضة والمتوسطة والعالية بمكاتب التعليم، والتأكيد على أهمية مراعاة النماذج التشغيلية للعودة الآمنة وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وقاية".

وأشار "الحازمي" إلى الجهود التي بذلها منسوبو التعليم خلال الفترة الماضية، والجولات الميدانية التي قامت بها قيادات الإدارة ومشرفيها والتجاوب السريع مع قرار العودة وتجهيز المدارس، ما سيكون له الأثر الكبير في تجويد العملية التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي وتعزيز المهارات خاصة في اللغة العربية والرياضيات والعلوم.