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34 ألف لتر يوميًّا.. تعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة

تُكثِّف الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف منع تفشي فيروس كورونا

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، ضِمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

وقال مساعد المدير العام للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حاتم اللحياني: الإدارة كَثَّفت الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف منع تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، من خلال عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة.

وأضاف: يتم تعقيم عامة المكاتب الإدارية بالرئاسة العامة على مدار الساعة، مستخدمين أكثر من 34 ألف لتر يوميًّا من المعقمات.

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34 ألف لتر يوميًّا.. تعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة
سبق

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، ضِمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

وقال مساعد المدير العام للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حاتم اللحياني: الإدارة كَثَّفت الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف منع تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، من خلال عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة.

وأضاف: يتم تعقيم عامة المكاتب الإدارية بالرئاسة العامة على مدار الساعة، مستخدمين أكثر من 34 ألف لتر يوميًّا من المعقمات.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
12:34 PM

34 ألف لتر يوميًّا.. تعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة

تُكثِّف الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف منع تفشي فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، ضِمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

وقال مساعد المدير العام للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حاتم اللحياني: الإدارة كَثَّفت الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف منع تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، من خلال عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة.

وأضاف: يتم تعقيم عامة المكاتب الإدارية بالرئاسة العامة على مدار الساعة، مستخدمين أكثر من 34 ألف لتر يوميًّا من المعقمات.

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