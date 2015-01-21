هكذا أجاب "الخثلان" عن "هل تشرع صلاة الخسوف فجر اليوم؟"

قال: لا تُقام بالمناطق التي بدأ فيها لأن القمر سلطانه بالليل

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، إن صلاة الخسوف تقام في المناطق التي يبدأ فيها الخسوف، وما زالت الظلمة فيها باقية، ولو كان ذلك في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولا تقام في المناطق التي بدأ فيها الخسوف مع الإسفار وذهاب الظُّلمة؛ لأن القمر سلطانه في الليل.

جاء ذلك في إجابة الشيخ الخثلان عن السؤال: هل تشرع صلاة الخسوف فجر اليوم الاثنين؟