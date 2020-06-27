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شرطة الرياض تطيح بمتهمين بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود

ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو.

وقال "التويجري": ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بمتهمين بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو.

وقال "التويجري": ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
02:45 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
04:18 PM

شرطة الرياض تطيح بمتهمين بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود

ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,448

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو.

وقال "التويجري": ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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