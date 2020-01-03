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السلطات العراقية تنفي توقّف حركة الطيران في مطار بغداد الدولي

شَهِد عملية استهداف "سليماني" و"المهندس"

نفَت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الجمعة، توقّف حركة الطيران في المطار، الذي شَهِد عملية استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيرني قاسم سليماني.

وذكر بيان مقتضب أصدرته سلطة الطيران، أن "حركة الطيران وجميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار بغداد الدولي مستمرة، ولا يوجد تأجيل وإلغاء للرحلات"؛ مبينًا أن "طريق مطار بغداد مفتوح أيضًا"؛ طبقًا لـ(RT).

سلطة الطيران المدني في العراق توقّف حركة الطيران مطار بغداد الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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السلطات العراقية تنفي توقّف حركة الطيران في مطار بغداد الدولي
سبق

نفَت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الجمعة، توقّف حركة الطيران في المطار، الذي شَهِد عملية استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيرني قاسم سليماني.

وذكر بيان مقتضب أصدرته سلطة الطيران، أن "حركة الطيران وجميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار بغداد الدولي مستمرة، ولا يوجد تأجيل وإلغاء للرحلات"؛ مبينًا أن "طريق مطار بغداد مفتوح أيضًا"؛ طبقًا لـ(RT).

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
02:28 PM

السلطات العراقية تنفي توقّف حركة الطيران في مطار بغداد الدولي

شَهِد عملية استهداف "سليماني" و"المهندس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفَت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الجمعة، توقّف حركة الطيران في المطار، الذي شَهِد عملية استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيرني قاسم سليماني.

وذكر بيان مقتضب أصدرته سلطة الطيران، أن "حركة الطيران وجميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار بغداد الدولي مستمرة، ولا يوجد تأجيل وإلغاء للرحلات"؛ مبينًا أن "طريق مطار بغداد مفتوح أيضًا"؛ طبقًا لـ(RT).

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