النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملابس شتوية وسط لهذه المناطق.. "‏الحصيني": 48 ساعة مناسبة للكشتة المكشوفة

قال: اليوم ‏نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية و‏الجمعة في الباحة وشرق مكة

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء اليوم وغدًا مناسبة للكشتة المكشوفة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الخميس وغدًا الجمعة الأجواء جيدة -إن شاء الله- للكشتة في الأماكن المكشوفة، تحتاجون ملابس شتوية متوسطة في الليل في الشمالية والوسطى وشمال وغرب الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية".

وأضاف: "اليوم ‏الخميس نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية، و‏الجمعة نشاط متوسط في الباحة وشرقها وشرق مكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملابس شتوية وسط لهذه المناطق.. "‏الحصيني": 48 ساعة مناسبة للكشتة المكشوفة
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء اليوم وغدًا مناسبة للكشتة المكشوفة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الخميس وغدًا الجمعة الأجواء جيدة -إن شاء الله- للكشتة في الأماكن المكشوفة، تحتاجون ملابس شتوية متوسطة في الليل في الشمالية والوسطى وشمال وغرب الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية".

وأضاف: "اليوم ‏الخميس نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية، و‏الجمعة نشاط متوسط في الباحة وشرقها وشرق مكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:55 AM

ملابس شتوية وسط لهذه المناطق.. "‏الحصيني": 48 ساعة مناسبة للكشتة المكشوفة

قال: اليوم ‏نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية و‏الجمعة في الباحة وشرق مكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,081

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء اليوم وغدًا مناسبة للكشتة المكشوفة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الخميس وغدًا الجمعة الأجواء جيدة -إن شاء الله- للكشتة في الأماكن المكشوفة، تحتاجون ملابس شتوية متوسطة في الليل في الشمالية والوسطى وشمال وغرب الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية".

وأضاف: "اليوم ‏الخميس نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية، و‏الجمعة نشاط متوسط في الباحة وشرقها وشرق مكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,368
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,699
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,974

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة