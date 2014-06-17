النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

قَدِموا من أجل التشرف بالسلام عليه في قصر السلام بجدة اليوم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، العلماء، والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير محمد بن فهد بن محمد، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن عبدالله الفيصل، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير تركي بن سعد بن سعود، الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرّمة المساعد للحقوق، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، العلماء، والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير محمد بن فهد بن محمد، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن عبدالله الفيصل، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير تركي بن سعد بن سعود، الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرّمة المساعد للحقوق، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:53 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
02:01 PM

بالصور .. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

قَدِموا من أجل التشرف بالسلام عليه في قصر السلام بجدة اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
3,929

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، العلماء، والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير محمد بن فهد بن محمد، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن عبدالله الفيصل، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير تركي بن سعد بن سعود، الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرّمة المساعد للحقوق، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,859
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,646
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,502
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,522

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة