"عناية" تستقبل وفد شركة "سابك" لتبادل الخبرات وتبني المبادرات

في إطار برنامج تواصل الذي تنظمه الجمعية لشركاء النجاح

استقبلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، وفداً من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، يمثلها نائب رئيس مجلس الأمناء مبارك الهداف، وعضو مجلس الأمناء ورئيس مجلس الرياض الحاجب الحازمي، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن السويلم، والأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، والمدير التنفيذي مشاري بن محمد بن دليله، ومديرو الإدارات.



ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج "تواصل" الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والشركات والشخصيات المؤثرة بما يسهم في تبادل الخبرات، وتبني المبادرات التي تحقق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وبما يسهم في تحقيق التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي، مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، ويحقق التكافل واللحمة الاجتماعية التي ستنعكس إيجاباً على تحقيق التوازن الاجتماعي والألفة والمحبة، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأطلع وفد "سابك" على المشاريع والأنشطة الصحية التي تقيمها الجمعية والمبادرات التي تسعى إلى تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية لعام 2020م، فيما أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تقديم خدمات مميزة لمستفيديها، وأبدوا استعدادهم للتعاون معها بما يحقق استدامة مشاريعها وبرامجها الصحية، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها "سابك" في دعم الجمعيات الخيرية الصحية، وتعد الجمعية شركة "سابك" من شركائها الاستراتيجيين في دعم برامجها ومشاريعها الصحية التي تستهدف المستفيدين من ذوي الدخل المحدود، وهذا الدعم سينسجم مع رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم.