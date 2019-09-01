مشاهد من عودة 400 ألف طالب للدراسة بـ "الشرقية" .. زيارات ووجود أمني

تجهيزات مُسبقة وتسلّم كتب .. دوريات تنتشر وهدايا تعبيرية وتشجيعية للأبناء

انطلق العام الدراسي الجديد في جميع مدارس المملكة وسط منظومة متكاملة من جميع القطاعات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم وسط زيارات ميدانية من قادة التعليم للمدارس، وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ الذي قام بزيارة لإحدى مدارس منطقة الرياض؛ للوقوف على استعدادات بداية العام الدراسي الجديد.

وفي المنطقة الشرقية، أكملت إدارة التعليم بالمنطقة استعداداتها كافة لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث توافر احتياجات المدارس للتجهيزات والكوادر البشرية والمقررات، وصولاً لتأهيل المباني وصيانتها وتنفيذ المباني الجديدة، إلى جانب توفير النقل المدرسي والميزانية التشغيلية، كما بدأت مدارس المنطقة "بنين وبنات" باستقبال أكثر من 400 ألف طالب وطالبة ممثلين للمراحل الدراسية الثلاث والطفولة المبكرة، إلى جانب رياض الأطفال يدرسون في 2144 مدرسة وبعدد 29095 معلماً ومعلمة، وتسلُّم الكتب الدراسية لبدء عام دراسي جديد من أول يوم، وسط تجهيزات مدرسية مُسبقة.

من جانب آخر، تواجدت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية مع بداية أول أيام العام الدراسي ١٤٤١ هـ؛ للوقوف ميدانياً، وذكر لـ "سبق"، العميد نايف بن مناور العتيبي؛ مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، أن الدوريات قامت بالتواجد والانتشار الأمني المميز على مداخل الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس في عموم محافظات المنطقة ومدنها.

وأضاف "العتيبي"؛ أن ضباط وأفراد الدوريات قاموا بتوزيع عديد من الهدايا التعبيرية والتشجيعية للطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.