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"الشورى" يطالب "الجمارك" بآليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة

المجلس وافق على تعديل البند 11 من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

وافق مجلس الشورى على تعديل البند الحادي عشر من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاهية في جمهورية كوريا.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة العامة للجمارك، بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.

وطالب "الجمارك" أيضاً باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت "الجمارك" بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

كما ناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "الجمارك" بآليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة
سبق

وافق مجلس الشورى على تعديل البند الحادي عشر من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاهية في جمهورية كوريا.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة العامة للجمارك، بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.

وطالب "الجمارك" أيضاً باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت "الجمارك" بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

كما ناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:37 PM

"الشورى" يطالب "الجمارك" بآليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة

المجلس وافق على تعديل البند 11 من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى على تعديل البند الحادي عشر من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاهية في جمهورية كوريا.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة العامة للجمارك، بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.

وطالب "الجمارك" أيضاً باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت "الجمارك" بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

كما ناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

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