الحكومة العراقية تتوعد مخالفي حظر التجول بعقوبات

مصر تصدر توجيهات للعائدين من العمرة.. بسبب "كورونا"

تَوَعّدت الحكومة العراقية، بعقوبات تشمل فرض غرامات ومصادرة السيارات، على المخالفين لحظر التجول المفروض؛ تجنبًا لمخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أعلنت الحكومة العراقية في بيان صادر عن القوات المسلحة، فرض حظر تجول شامل في العراق، وهددت بعقوبات لمن يخرق الحظر.

وجاء في البيان: خلية الأزمة الصحية التي خوّلناها بموجب أمرنا الديواني، تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن؛ تجنبًا لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع.

وأعلن البيان عن أربعة قرارات بشأن حظر التجول، والعقوبات المترتبة على خرقه؛ شملت "الالتزام التام بحظر التجول المعلن في بغداد وعدد من المحافظات، وعلى قواتنا الأمنية تطبيق الحظر من خلال قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة المنصوص عليها لحركة الكوادر الصحية ونقل المواد الغذائية والوقود والحالات الطارئة والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية، ومنع التنقلات الأخرى بشكل تام إلا عن طريق موارد وزارتي الداخلية والصحة".

وتضمنت القرارات: (فرض غرامات مالية على المخالفين للحظر، وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر، ومنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر لأنها تخالف الضوابط الصحية التي وضعتها لجنة الأمر الديواني (55) والقرارات ذات الصلة، وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان).

واشتملت كذلك على أنه يجب على جميع أجهزة الدولة والمواطنين الالتزام التام بالقرارات الصادرة وتوصيات خلية الأزمة الصحية، والنصائح الطبية الرسمية؛ حماية للعراق والعراقيين من انتشار الوباء، والوصول إلى بر الأمان.

وسجل العراق 192 حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى الخميس، وتخشى السلطات من تفشي الفيروس قادمًا من إيران المجاورة، التي أصبحت بؤرة لتفشي كورونا في المنطقة.

من ناحية أخرى، طالبت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، العائدين من أداء مناسك العمرة، بضرورة البقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا؛ كإجراء احترازي للاطمئنان على صحتهم؛ في إطار الخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه يجب على العائدين من العمرة اتباع كل الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض، يجب التوجه مباشرة إلى مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم.

كما قدمت الوزارة عددًا من النصائح والإرشادات للأشخاص الذين يتم عزلهم بالمنزل وأسرهم؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "مجاهد" إلى أن هذه النصائح تتضمن: عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي، وتخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم التنقل كثيرًا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.

وشدد على أن هذه النصائح يجب اتباعها لمدة 14 يومًا من تاريخ وصول الشخص من العمرة.

ولفت إلى أنه يجب ارتداء كمامة تناسب الوجه؛ خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات، وتغطية الأنف والفم أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

وأكد "مجاهد" ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.

واستطرد بالقول إنه ينبغي على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة، مشددًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.