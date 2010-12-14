شاهد فـ"النظرة لا تكفي".. نزيل فندق قضى يومه وسط بركة مياه فـ"تأكد"

موقفٌ ربما ينال من المستهلك عند شرائه أجهزة أو سيارة.. فيديو لـ"كفاءة"

قد يضطر أحد نزلاء الفنادق والشقق المفروشة إلى دفع الثمن غاليًا بسبب الخطأ في اختياراتهم؛ لمجرد أنهم يعجبون بصورة للمكان.. وهذا الموقف ربما يتعرض له المستهلك عند شرائه سيارة أو أجهزة كهربائية، في حال عدم تصويب تطبيق "تأكد" ناحية ملصق "بطاقة كفاءة".

السيناريو أنتجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ مجسّدًا حال نزيل قضى يومه وسط بركة من المياه في فندق تعرضت الأنابيب فيه للكسر، وانهمرت المياه في غرفته نتيجة الغش والاستغفال، وفي النهاية قدّم المركز رسالته للمستهلك؛ أن "النظرة ما تكفي" يجب استخدام تطبيق "تأكد" للاطمئنان على سلامة وجودة المنتج.