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شاهد فـ"النظرة لا تكفي".. نزيل فندق قضى يومه وسط بركة مياه فـ"تأكد"

موقفٌ ربما ينال من المستهلك عند شرائه أجهزة أو سيارة.. فيديو لـ"كفاءة"

قد يضطر أحد نزلاء الفنادق والشقق المفروشة إلى دفع الثمن غاليًا بسبب الخطأ في اختياراتهم؛ لمجرد أنهم يعجبون بصورة للمكان.. وهذا الموقف ربما يتعرض له المستهلك عند شرائه سيارة أو أجهزة كهربائية، في حال عدم تصويب تطبيق "تأكد" ناحية ملصق "بطاقة كفاءة".

السيناريو أنتجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ مجسّدًا حال نزيل قضى يومه وسط بركة من المياه في فندق تعرضت الأنابيب فيه للكسر، وانهمرت المياه في غرفته نتيجة الغش والاستغفال، وفي النهاية قدّم المركز رسالته للمستهلك؛ أن "النظرة ما تكفي" يجب استخدام تطبيق "تأكد" للاطمئنان على سلامة وجودة المنتج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد فـ"النظرة لا تكفي".. نزيل فندق قضى يومه وسط بركة مياه فـ"تأكد"
سبق

قد يضطر أحد نزلاء الفنادق والشقق المفروشة إلى دفع الثمن غاليًا بسبب الخطأ في اختياراتهم؛ لمجرد أنهم يعجبون بصورة للمكان.. وهذا الموقف ربما يتعرض له المستهلك عند شرائه سيارة أو أجهزة كهربائية، في حال عدم تصويب تطبيق "تأكد" ناحية ملصق "بطاقة كفاءة".

السيناريو أنتجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ مجسّدًا حال نزيل قضى يومه وسط بركة من المياه في فندق تعرضت الأنابيب فيه للكسر، وانهمرت المياه في غرفته نتيجة الغش والاستغفال، وفي النهاية قدّم المركز رسالته للمستهلك؛ أن "النظرة ما تكفي" يجب استخدام تطبيق "تأكد" للاطمئنان على سلامة وجودة المنتج.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
02:04 PM

شاهد فـ"النظرة لا تكفي".. نزيل فندق قضى يومه وسط بركة مياه فـ"تأكد"

موقفٌ ربما ينال من المستهلك عند شرائه أجهزة أو سيارة.. فيديو لـ"كفاءة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,288

قد يضطر أحد نزلاء الفنادق والشقق المفروشة إلى دفع الثمن غاليًا بسبب الخطأ في اختياراتهم؛ لمجرد أنهم يعجبون بصورة للمكان.. وهذا الموقف ربما يتعرض له المستهلك عند شرائه سيارة أو أجهزة كهربائية، في حال عدم تصويب تطبيق "تأكد" ناحية ملصق "بطاقة كفاءة".

السيناريو أنتجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ مجسّدًا حال نزيل قضى يومه وسط بركة من المياه في فندق تعرضت الأنابيب فيه للكسر، وانهمرت المياه في غرفته نتيجة الغش والاستغفال، وفي النهاية قدّم المركز رسالته للمستهلك؛ أن "النظرة ما تكفي" يجب استخدام تطبيق "تأكد" للاطمئنان على سلامة وجودة المنتج.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,729
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38 مليار ..

23 يوليو
14,465
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2.5 مليار ..

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