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كليات ملكية ينبع تعلن موعد بداية الفصل الصيفي للعام 1442هـ

أوصت الطلاب بالاطلاع على مواعيد الحذف والإضافة والانسحاب

أعلنت وكالة شؤون الطلاب بقطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع، أن موعد بداية الدراسة للفصل الصيفي 1442هـ لجميع الطلبة والطالبات المسجلين ستكون يوم الأحد 11/10/1442هـ، على أن تستمر إلى يوم الخميس 28/11/1442هـ.

وأوضحت: ستكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الصيفي يوم الأحد 1/12/1442هـ وتستمر إلى يوم الأربعاء 4/12/1442هـ

وأوصت الهيئة الطلاب والطالبات بالاطلاع على مواعيد الحذف والإضافة والانسحاب من المقررات لتطبيقها، وتسهيلًا للإجراءات الدراسية، وضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

الهيئة الملكية بينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كليات ملكية ينبع تعلن موعد بداية الفصل الصيفي للعام 1442هـ
سبق

أعلنت وكالة شؤون الطلاب بقطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع، أن موعد بداية الدراسة للفصل الصيفي 1442هـ لجميع الطلبة والطالبات المسجلين ستكون يوم الأحد 11/10/1442هـ، على أن تستمر إلى يوم الخميس 28/11/1442هـ.

وأوضحت: ستكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الصيفي يوم الأحد 1/12/1442هـ وتستمر إلى يوم الأربعاء 4/12/1442هـ

وأوصت الهيئة الطلاب والطالبات بالاطلاع على مواعيد الحذف والإضافة والانسحاب من المقررات لتطبيقها، وتسهيلًا للإجراءات الدراسية، وضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
07:16 PM

كليات ملكية ينبع تعلن موعد بداية الفصل الصيفي للعام 1442هـ

أوصت الطلاب بالاطلاع على مواعيد الحذف والإضافة والانسحاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت وكالة شؤون الطلاب بقطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع، أن موعد بداية الدراسة للفصل الصيفي 1442هـ لجميع الطلبة والطالبات المسجلين ستكون يوم الأحد 11/10/1442هـ، على أن تستمر إلى يوم الخميس 28/11/1442هـ.

وأوضحت: ستكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الصيفي يوم الأحد 1/12/1442هـ وتستمر إلى يوم الأربعاء 4/12/1442هـ

وأوصت الهيئة الطلاب والطالبات بالاطلاع على مواعيد الحذف والإضافة والانسحاب من المقررات لتطبيقها، وتسهيلًا للإجراءات الدراسية، وضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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