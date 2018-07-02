أمير الشمالية يوجه بإنشاء بلديات فرعية شرق وغرب عرعر

لتطوير وتنمية العمل البلدي والخدمي

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين المنطقة، المهندس شمام بن سعيدان الشمري.

واطلع أمير المنطقة، على خطط ومشروعات أمانة المنطقة المستقبلية لتطوير وتنمية العمل البلدي والخدمي.

ووجه بإنشاء بلديات فرعية في شرق وغرب مدينة عرعر، بالإضافة إلى إنشاء بلدية نسائية.

كما وجه بإعادة تشكيل رؤساء البلديات في المنطقة؛ لتطوير العمل في المحافظات ورفع مستوى الخدمات البلدية, وتقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، ورفع مستوى التخطيط الحضري وفق المعايير القياسية ووفق الاحتياجات.

أعرب "الشمري" عن سعادته بلقاء أمير منطقة الحدود الشمالية، وما استمع إليه من توجيهات، مقدماً شكره وامتنانه له على ما يوليه من دعم ومتابعة للمشروعات البلدية في المنطقة.