الحكومة اليمنية: صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات "الحوثي" أمر غير جائز

فتح: ميليشيا الانقلاب تسبّبت في مضاعفة مأساة الشعب اليمني

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالوقوف صفاً واحداً واتخاذ مواقف أكثر حزماً وقوة في ‏وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، لوقف انتهاكاتها كافة بحق الشعب اليمني في كل ‏المحافظات اليمنية.‏

جاء ذلك في تصريح لوزير الإدارة المحلية في الحكومة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد ‏الرقيب فتح؛ ندد فيه بالاستخدام غير القانوني لميناء الحديدة من قِبل الميليشيا الانقلابية وتسبب ذلك في مضاعفة ‏مأساة الشعب اليمني.

‏ وأكّد الوزير فتح؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات ‏ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق ‏الشعب اليمني أمر غير جائز، ولا يأتي متسقاً مع القوانين ‏الإنسانية التي تدعو إليها الأمم ‏المتحدة، مشيراً إلى استمرار ميليشيا الانقلاب في منع دخول سفن ‏تحمل الوقود إلى ميناء الحديدة رغم السماح بدخولها من قِبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، وفق تقرير صادر ‏عن برنامج الأغذية العالمي.‏

وأضاف، أن ذلك أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويسهم إلى حد كبير في زيادة مأساة ‏الشعب اليمني ويعد تصرفاً مخالفاً لكل القوانين.‏

ودعا المسؤول اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية في بلاده، ليزا غراندي؛ إلى ممارسة ‏الضغوط كافة على ميليشيا الانقلاب الحوثية للإفراج عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن ‏الإغاثي والإنساني.‏

وقال إن الميليشيا الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية ‏وسيطرتها على ميناء الحديدة، كرّست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف ‏السفن الإغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية الإيرانية في تهديد الملاحة الدولية.‏

ونبّه وزير الإدارة المحلية إلى أن بقاء الموانئ والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون ‏الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطراً على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره، مجدّداً ‏مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة الضغوط كافة على ميليشيا الانقلاب الحوثية لتسليم المطارات والموانئ كافة ‏للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.‏