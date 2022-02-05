أمير قطر يلتقي مع ولي عهد أبو ظبي في العاصمة الصينية

تقابلا على هامش مأدبة الغداء الرسمية

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم (السبت)، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في العاصمة الصينية بكين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا": "التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، عددًا من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة في قاعة الشعب الكبرى، اليوم، تكريمًا لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، المقامة في العاصمة الصينية بكين".

وأضافت: "والتقى سموه، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات".