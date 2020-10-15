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"إغاثي الملك سلمان" يعقد دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية في "الزعتري"

قدمّها زياد الخميس.. ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، دورة تدريبية بعنوان "توعية في الإسعافات الأولية"، ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات.

وقدم المحاضرة، زياد الخميس، بحضور 16 متدربًا ومتدربة من اللاجئين السوريين.

وتناولت الدورة تعريفًا بالإسعافات الأولية والمسعف والإجراءات التي يجب على المسعف القيام بها، وكيفية تقييم حالة المريض الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية، والإنعاش الصدري الرئوي وكيفية تنفيذه، والفرق بين الإسعافات الأولية والثانوية.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق مؤخرًا برنامجًا تطوعيًا لتأهيل وبناء القدرات عن بُعد لتقديم البرامج التطوعية والتوعية للاجئين في مخيم الزعتري.

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"إغاثي الملك سلمان" يعقد دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية في "الزعتري"
سبق

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، دورة تدريبية بعنوان "توعية في الإسعافات الأولية"، ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات.

وقدم المحاضرة، زياد الخميس، بحضور 16 متدربًا ومتدربة من اللاجئين السوريين.

وتناولت الدورة تعريفًا بالإسعافات الأولية والمسعف والإجراءات التي يجب على المسعف القيام بها، وكيفية تقييم حالة المريض الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية، والإنعاش الصدري الرئوي وكيفية تنفيذه، والفرق بين الإسعافات الأولية والثانوية.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق مؤخرًا برنامجًا تطوعيًا لتأهيل وبناء القدرات عن بُعد لتقديم البرامج التطوعية والتوعية للاجئين في مخيم الزعتري.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
05:12 PM

"إغاثي الملك سلمان" يعقد دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية في "الزعتري"

قدمّها زياد الخميس.. ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، دورة تدريبية بعنوان "توعية في الإسعافات الأولية"، ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات.

وقدم المحاضرة، زياد الخميس، بحضور 16 متدربًا ومتدربة من اللاجئين السوريين.

وتناولت الدورة تعريفًا بالإسعافات الأولية والمسعف والإجراءات التي يجب على المسعف القيام بها، وكيفية تقييم حالة المريض الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية، والإنعاش الصدري الرئوي وكيفية تنفيذه، والفرق بين الإسعافات الأولية والثانوية.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق مؤخرًا برنامجًا تطوعيًا لتأهيل وبناء القدرات عن بُعد لتقديم البرامج التطوعية والتوعية للاجئين في مخيم الزعتري.

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