وتناولت الدورة تعريفًا بالإسعافات الأولية والمسعف والإجراءات التي يجب على المسعف القيام بها، وكيفية تقييم حالة المريض الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية، والإنعاش الصدري الرئوي وكيفية تنفيذه، والفرق بين الإسعافات الأولية والثانوية.
جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق مؤخرًا برنامجًا تطوعيًا لتأهيل وبناء القدرات عن بُعد لتقديم البرامج التطوعية والتوعية للاجئين في مخيم الزعتري.
وتناولت الدورة تعريفًا بالإسعافات الأولية والمسعف والإجراءات التي يجب على المسعف القيام بها، وكيفية تقييم حالة المريض الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية، والإنعاش الصدري الرئوي وكيفية تنفيذه، والفرق بين الإسعافات الأولية والثانوية.
جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق مؤخرًا برنامجًا تطوعيًا لتأهيل وبناء القدرات عن بُعد لتقديم البرامج التطوعية والتوعية للاجئين في مخيم الزعتري.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
05:12 PM
"إغاثي الملك سلمان" يعقد دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية في "الزعتري"
قدمّها زياد الخميس.. ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات
وتناولت الدورة تعريفًا بالإسعافات الأولية والمسعف والإجراءات التي يجب على المسعف القيام بها، وكيفية تقييم حالة المريض الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية، والإنعاش الصدري الرئوي وكيفية تنفيذه، والفرق بين الإسعافات الأولية والثانوية.
جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق مؤخرًا برنامجًا تطوعيًا لتأهيل وبناء القدرات عن بُعد لتقديم البرامج التطوعية والتوعية للاجئين في مخيم الزعتري.