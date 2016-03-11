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الملحقية الثقافية في كندا: تذاكر "السعودية" من وإلى المملكة دون غرامات

للمحطات المتضرّرة ودعت الطلاب إلى التواصل مع فريق العناية للمساعدة

قالت الملحقية الثقافية في كندا، إنه تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة للمحطات المتضرّرة من الغرامات.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": الإخوة والأخوات المبتعثون والمبتعثات بكندا -وفقهم الله- حسب إفادة المسؤولين في الخطوط السعودية، فقد تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة العربية السعودية للمحطات المتضرّرة من القيود والغرامات.

وأضافت: نرجو من الطلاب المتضرّرين التواصل مع فريق العناية بسفر الطلاب لمساعدتهم على إصدار أو إعادة اصدار التذاكر الخاصة بهم عبر قنوات الاتصال التالية:

رقم الهاتف: 14378860301+

واتس آب: 966537737881+

البريد الإلكتروني:

studentscare@saudia.com

الملحقية الثقافية في كندا الخطوط السعودية المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحقية الثقافية في كندا: تذاكر "السعودية" من وإلى المملكة دون غرامات
سبق

قالت الملحقية الثقافية في كندا، إنه تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة للمحطات المتضرّرة من الغرامات.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": الإخوة والأخوات المبتعثون والمبتعثات بكندا -وفقهم الله- حسب إفادة المسؤولين في الخطوط السعودية، فقد تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة العربية السعودية للمحطات المتضرّرة من القيود والغرامات.

وأضافت: نرجو من الطلاب المتضرّرين التواصل مع فريق العناية بسفر الطلاب لمساعدتهم على إصدار أو إعادة اصدار التذاكر الخاصة بهم عبر قنوات الاتصال التالية:

رقم الهاتف: 14378860301+

واتس آب: 966537737881+

البريد الإلكتروني:

studentscare@saudia.com

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:26 AM

الملحقية الثقافية في كندا: تذاكر "السعودية" من وإلى المملكة دون غرامات

للمحطات المتضرّرة ودعت الطلاب إلى التواصل مع فريق العناية للمساعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,860

قالت الملحقية الثقافية في كندا، إنه تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة للمحطات المتضرّرة من الغرامات.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": الإخوة والأخوات المبتعثون والمبتعثات بكندا -وفقهم الله- حسب إفادة المسؤولين في الخطوط السعودية، فقد تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة العربية السعودية للمحطات المتضرّرة من القيود والغرامات.

وأضافت: نرجو من الطلاب المتضرّرين التواصل مع فريق العناية بسفر الطلاب لمساعدتهم على إصدار أو إعادة اصدار التذاكر الخاصة بهم عبر قنوات الاتصال التالية:

رقم الهاتف: 14378860301+

واتس آب: 966537737881+

البريد الإلكتروني:

studentscare@saudia.com

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