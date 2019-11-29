مؤتمر "الجبيل الصحي الثاني" يواصل جلساته في تخصصات طب الأطفال

تنظمه "الهيئة" الملكية لمناقشة آليات التعامل مع عدد من الأمراض

انطلقت صباح أمس الخميس، جلسات مؤتمر الجبيل الصحي الثاني، المقام بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، وتنظمه الهيئة الملكية بالجبيل تحت رعاية المهندس مصطفى المهدي؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى التي أدارها رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم الأطفال بمستشفى الهيئة الدكتور ياسر القرني، بمشاركة الدكتور نبيل أحمد؛ موضوع طب العناية المركزة للأطفال.

وشملت محاور الجلسة الأولى عدة موضوعات؛ منها: التعامل مع إدارة أمراض الربو الحاد والشديد لدى الأطفال، ومبدأ إدارة السوائل، ودعم الأكسجين والتهوية، والطب الدقيق في الرعاية الحرجة، إضافة إلى محور تقييم الحاجة للتهوية الميكانيكية.

وناقشت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور ماجد الحبيب، بمشاركة الدكتور خلدون روزي، تحت عنوان "الغدد الصماء"؛ عدة محاور؛ منها قصر القامة، والمضاعفات الحادة لمرض السكري من النوع الأول، وسن البلوغ، ونقص فيتامين "د" لدى الأطفال.

وشهدت الجلسة الثالثة التي أدارتها المدير الطبي لبرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل، الدكتورة سحر باريان، بمشاركة الدكتورة حياة بابكر؛ مناقشة موضوع "أمراض الكلى والأمراض المعدية"؛ حيث تطرقت الجلسة لأمراض المتلازمة الكلوية، وإصابة الكلى الحادة وأمراض السل لدى الأطفال.

كما شهد انطلاق المؤتمر في يومه الثاني، مناقشة موضوع طب العناية المركزة لحديثي الولادة، وأدارها الدكتور عبدالله الشهراني، بمشاركة الدكتور وضاح المحينه؛ حيث تطرقت الجلسة الأولى لتقييم السمع لحديثي الولادة في المملكة، والتطورات في معالجة ضيق التنفس، والجودة في رعاية الأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى المعلوماتية الطبية لهم.

وناقشت الجلسة الثانية: أمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال، والتي أدارها الدكتور خلدون روزي، والدكتور سنان حولدار؛ حيث شملت عدة محاور؛ منها الإسهال المزمن لدى الأطفال، وفشل الكبد الحاد لديهم.

وركزت الجلسة الثالثة على موضوعات: أمراض القلب والروماتيزم وأمراض الدم لدى المراهقين، وأدارها الدكتور أحمد الزغل، والدكتور خالد شلبي، وناقش فيها الأطباء عدة محاور؛ من أبرزها موضوع الحمى الروماتيزمية لدى الأطفال، وإدارة المساعد الشخصي الرقمي لدى المواليد الخدج، استعرضوا من خلالها تجربة محلية لدى برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل.

وتناولت الجلسة الأخيرة من اليوم الثاني للمؤتمر: موضوع "علم الأعصاب"، وأدارها الدكتور عبدالله البحراني، بمشاركة الدكتورة فاطمة قريش، واشتملت على عدة محاور؛ من أهمها نهج لحالات الأعصاب لدى الأطفال، الصرع عند الأطفال، منهج الطفل المرن، برنامج فحص حديثي الولادة في المملكة العربية السعودية.