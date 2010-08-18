"الصحة": من الممكن تحصين 70% من سكان المملكة بجرعتَي كورونا خلال 65 يوماً

قالت: عدد جرعات اللقاح المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون.. عبر 587 مركزاً

أكّدت وزارة الصحة أنه من الممكن تحصين 70% من سكان #المملكة بجرعتَي #كورونا خلال 65 يوماً.

وقالت الوزارة إن عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون، عبر 587 مركزاً في جميع أنحاء المملكة، وفقًا لـ "الإخبارية".

وأضافت: تمثل أكثر من 246 ألفاً و700 جرعة في اليوم الواحد، بواقع 93.7 جرعة لكل 100 شخص.