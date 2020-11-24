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فرنسا تدين استهداف الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

شدَّدت على أن الاعتداء يقوّض جهود السلام ويضرب استقرار المنطقة

دانت الجمهورية الفرنسية اليوم الثلاثاء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وشددت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على أن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية المدنية للمملكة انتهاك للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض جهود السلام الجارية، وزعزعة أمن السعودية، والضرر باستقرار المنطقة.

وجددت دعم بلادها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرنسا تدين استهداف الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة
سبق

دانت الجمهورية الفرنسية اليوم الثلاثاء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وشددت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على أن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية المدنية للمملكة انتهاك للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض جهود السلام الجارية، وزعزعة أمن السعودية، والضرر باستقرار المنطقة.

وجددت دعم بلادها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:14 PM

فرنسا تدين استهداف الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

شدَّدت على أن الاعتداء يقوّض جهود السلام ويضرب استقرار المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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دانت الجمهورية الفرنسية اليوم الثلاثاء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وشددت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على أن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية المدنية للمملكة انتهاك للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض جهود السلام الجارية، وزعزعة أمن السعودية، والضرر باستقرار المنطقة.

وجددت دعم بلادها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن.

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