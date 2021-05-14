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طفل يشكو برسالة صوتية: "هواش أمي وأبوي" .. و “واعي” تنفّذ مبادرة #بنرجع_1000طفل_لبيته

لحماية الصغار من المشاكل الأسرية

أبدى مغردو منصة "تويتر" تعاطفهم مع رسالة صوتية لطفل أرسلها لأحد المؤثرين عبر "السناب"، تمثل محتواها في أن الطفل يشكو من تبعات المشاكل العائلية التي حصلت بين والده ووالدته ووصفها بعبارة "هواش أمي وأبوي".

وقد تم التواصل بين جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" والمؤثر، ووعدت "واعي" بتنفيذ المبادرة التي أطلقها المؤثر عبر حساباته، حيث تعتبر الاستشارات الأسرية والإصلاح الأسري من اختصاص الجمعية.

وتفيد إحصائيات جمعية "واعي" بأن أكثر من 60٪ من مشاكل الأسر يتم حلها عبر مستشاري ومستشارات "واعي".

وتهدف مبادرة #بنرجع_1000طفل_لبيته، إلى إعادة ألف طفل سعودي إلى بيته بين أحضان عائلته بعيداً عن المشاكل الأسرية عبر برامج "واعي" الاستشارية المجانية.

وقد أتاحت الجمعية إمكانية المشاركة في المبادرة عبر التبرع بـ990 ريالاً لتكون صدقة جارية للمتبرع وعوناً لعودة طفل إلى عائلته، وإصلاح ذات البين لأهله.

وتعد هذه المبادرة معززة لدور جمعية واعي في الإصلاح الأسري بين الأزواج عبر مركز واعي للاستشارات الأسرية .

رابط المتجر : https://wa3i.store/zoVyol

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طفل يشكو برسالة صوتية: "هواش أمي وأبوي" .. و “واعي” تنفّذ مبادرة #بنرجع_1000طفل_لبيته
سبق

أبدى مغردو منصة "تويتر" تعاطفهم مع رسالة صوتية لطفل أرسلها لأحد المؤثرين عبر "السناب"، تمثل محتواها في أن الطفل يشكو من تبعات المشاكل العائلية التي حصلت بين والده ووالدته ووصفها بعبارة "هواش أمي وأبوي".

وقد تم التواصل بين جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" والمؤثر، ووعدت "واعي" بتنفيذ المبادرة التي أطلقها المؤثر عبر حساباته، حيث تعتبر الاستشارات الأسرية والإصلاح الأسري من اختصاص الجمعية.

وتفيد إحصائيات جمعية "واعي" بأن أكثر من 60٪ من مشاكل الأسر يتم حلها عبر مستشاري ومستشارات "واعي".

وتهدف مبادرة #بنرجع_1000طفل_لبيته، إلى إعادة ألف طفل سعودي إلى بيته بين أحضان عائلته بعيداً عن المشاكل الأسرية عبر برامج "واعي" الاستشارية المجانية.

وقد أتاحت الجمعية إمكانية المشاركة في المبادرة عبر التبرع بـ990 ريالاً لتكون صدقة جارية للمتبرع وعوناً لعودة طفل إلى عائلته، وإصلاح ذات البين لأهله.

وتعد هذه المبادرة معززة لدور جمعية واعي في الإصلاح الأسري بين الأزواج عبر مركز واعي للاستشارات الأسرية .

رابط المتجر : https://wa3i.store/zoVyol

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:00 AM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:35 AM

طفل يشكو برسالة صوتية: "هواش أمي وأبوي" .. و “واعي” تنفّذ مبادرة #بنرجع_1000طفل_لبيته

لحماية الصغار من المشاكل الأسرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
16,794

أبدى مغردو منصة "تويتر" تعاطفهم مع رسالة صوتية لطفل أرسلها لأحد المؤثرين عبر "السناب"، تمثل محتواها في أن الطفل يشكو من تبعات المشاكل العائلية التي حصلت بين والده ووالدته ووصفها بعبارة "هواش أمي وأبوي".

وقد تم التواصل بين جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" والمؤثر، ووعدت "واعي" بتنفيذ المبادرة التي أطلقها المؤثر عبر حساباته، حيث تعتبر الاستشارات الأسرية والإصلاح الأسري من اختصاص الجمعية.

وتفيد إحصائيات جمعية "واعي" بأن أكثر من 60٪ من مشاكل الأسر يتم حلها عبر مستشاري ومستشارات "واعي".

وتهدف مبادرة #بنرجع_1000طفل_لبيته، إلى إعادة ألف طفل سعودي إلى بيته بين أحضان عائلته بعيداً عن المشاكل الأسرية عبر برامج "واعي" الاستشارية المجانية.

وقد أتاحت الجمعية إمكانية المشاركة في المبادرة عبر التبرع بـ990 ريالاً لتكون صدقة جارية للمتبرع وعوناً لعودة طفل إلى عائلته، وإصلاح ذات البين لأهله.

وتعد هذه المبادرة معززة لدور جمعية واعي في الإصلاح الأسري بين الأزواج عبر مركز واعي للاستشارات الأسرية .

رابط المتجر : https://wa3i.store/zoVyol

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