احتفل الشيخ مسفر بن عبد الهادي اليامي، مساء أمس الجمعة، بجدة، بزفاف ابنه "أحمد"، على ابنة حسين بن هادي آل مخلص، بحضور عدد من المسؤولين، وأهالي العروسين، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.
"اليامي" يحتفل بزواج ابنه "أحمد" بجدة
احتفل الشيخ مسفر بن عبد الهادي اليامي، مساء أمس الجمعة، بجدة، بزفاف ابنه "أحمد"، على ابنة حسين بن هادي آل مخلص، بحضور عدد من المسؤولين، وأهالي العروسين، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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"اليامي" يحتفل بزواج ابنه "أحمد" بجدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-16
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
02:27 PM
"اليامي" يحتفل بزواج ابنه "أحمد" بجدة
احتفل الشيخ مسفر بن عبد الهادي اليامي، مساء أمس الجمعة، بجدة، بزفاف ابنه "أحمد"، على ابنة حسين بن هادي آل مخلص، بحضور عدد من المسؤولين، وأهالي العروسين، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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