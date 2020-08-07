بلجيكا: 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة
سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9861 حالة.
بلجيكا
فيروس كورونا الجديد
بلجيكا: 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-07
سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9861 حالة.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:07 PM
بلجيكا: 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة
سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9861 حالة.