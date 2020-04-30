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بلدية العارضة تصادر 600 حبة دجاج متعفنة قبل وصولها الأسواق

ضمن جهود البلدية في شهر رمضان الكريم لضمان حماية المستهلك

صادرت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان كمية من الدجاج الفاسد غير الصالح للاستخدام في جولة نفذتها على عدد من المحال التجارية، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية في شهر رمضان الكريم لضمان حماية المستهلك.

وتفصيلاً؛ صادرت بلدية محافظة العارضة ممثلة بفرق الرقابة الصحية وأثناء جولاتها الرقابية المكثفة على بعض المنشآت الغذائية ٦١٢ حبة دجاج متعفنة وتظهر عليها علامات التلف والفساد وقد جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وكان وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط قد أكد مواصلة وكالة الخدمات والبلديات التابعة لأمانة المنطقة عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحلات المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور خياط على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.

بلدية العارضة

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بلدية العارضة تصادر 600 حبة دجاج متعفنة قبل وصولها الأسواق
سبق

صادرت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان كمية من الدجاج الفاسد غير الصالح للاستخدام في جولة نفذتها على عدد من المحال التجارية، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية في شهر رمضان الكريم لضمان حماية المستهلك.

وتفصيلاً؛ صادرت بلدية محافظة العارضة ممثلة بفرق الرقابة الصحية وأثناء جولاتها الرقابية المكثفة على بعض المنشآت الغذائية ٦١٢ حبة دجاج متعفنة وتظهر عليها علامات التلف والفساد وقد جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وكان وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط قد أكد مواصلة وكالة الخدمات والبلديات التابعة لأمانة المنطقة عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحلات المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور خياط على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:16 PM

بلدية العارضة تصادر 600 حبة دجاج متعفنة قبل وصولها الأسواق

ضمن جهود البلدية في شهر رمضان الكريم لضمان حماية المستهلك

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
1,801

صادرت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان كمية من الدجاج الفاسد غير الصالح للاستخدام في جولة نفذتها على عدد من المحال التجارية، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية في شهر رمضان الكريم لضمان حماية المستهلك.

وتفصيلاً؛ صادرت بلدية محافظة العارضة ممثلة بفرق الرقابة الصحية وأثناء جولاتها الرقابية المكثفة على بعض المنشآت الغذائية ٦١٢ حبة دجاج متعفنة وتظهر عليها علامات التلف والفساد وقد جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وكان وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط قد أكد مواصلة وكالة الخدمات والبلديات التابعة لأمانة المنطقة عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحلات المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور خياط على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.

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