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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجر

أعرب للملك سلمان عن شكره لموقف المملكة وإدانتها للأعمال الإرهابية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، لرئيس النيجر عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكداً -أيده الله- وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.

من جهته، أعرب رئيس النيجر لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس النيجر إيسوفو محمدو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجر
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، لرئيس النيجر عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكداً -أيده الله- وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.

من جهته، أعرب رئيس النيجر لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
10:37 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجر

أعرب للملك سلمان عن شكره لموقف المملكة وإدانتها للأعمال الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، لرئيس النيجر عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكداً -أيده الله- وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.

من جهته، أعرب رئيس النيجر لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

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