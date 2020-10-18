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"الصحة": تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 373 خلال الـ24 ساعة الماضية

تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي

بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا

نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم من بيته في أريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من "أعراض صعبة" جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن "نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة".

ووفق "روسيا اليوم" سبق لكبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.

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تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي
سبق

نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم من بيته في أريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من "أعراض صعبة" جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن "نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة".

ووفق "روسيا اليوم" سبق لكبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:32 PM

تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي

بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم من بيته في أريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من "أعراض صعبة" جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن "نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة".

ووفق "روسيا اليوم" سبق لكبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.

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