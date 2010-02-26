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"التعليم" تحدد آخر موعد لتلقّي طلبات العمل بمدارس الكبار بالرياض

باستثناء معلمي التربية الفنية والبدنية وتأكيداً على صحة واكتمال البيانات

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم الخميس المقبل 13/ 6/ 1439هـ، آخر موعد لاستقبال طلبات المعلمين الراغبين للعمل في مدارس تعليم الكبار لجميع المراحل (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي)؛ وذلك للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

وقال مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام: إن على المعلمين الراغبين في التدريس الليلي في مدارس تعليم الكبار -باستثناء معلمي التربية الفنية والبدنية- تعبئةً الاستمارة المعدّة لهذا الغرض وعلى قائد المدرسة التأكد من صحة واكتمال البيانات الموقّع عليها من المعلمين واعتمادها، ومن ثم إرسالها بخطاب إلى مكتب التعليم التابع للمدرسة؛ متمنياً للجميع التوفيق.

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"التعليم" تحدد آخر موعد لتلقّي طلبات العمل بمدارس الكبار بالرياض
سبق

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم الخميس المقبل 13/ 6/ 1439هـ، آخر موعد لاستقبال طلبات المعلمين الراغبين للعمل في مدارس تعليم الكبار لجميع المراحل (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي)؛ وذلك للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

وقال مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام: إن على المعلمين الراغبين في التدريس الليلي في مدارس تعليم الكبار -باستثناء معلمي التربية الفنية والبدنية- تعبئةً الاستمارة المعدّة لهذا الغرض وعلى قائد المدرسة التأكد من صحة واكتمال البيانات الموقّع عليها من المعلمين واعتمادها، ومن ثم إرسالها بخطاب إلى مكتب التعليم التابع للمدرسة؛ متمنياً للجميع التوفيق.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:11 PM

"التعليم" تحدد آخر موعد لتلقّي طلبات العمل بمدارس الكبار بالرياض

باستثناء معلمي التربية الفنية والبدنية وتأكيداً على صحة واكتمال البيانات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,437

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم الخميس المقبل 13/ 6/ 1439هـ، آخر موعد لاستقبال طلبات المعلمين الراغبين للعمل في مدارس تعليم الكبار لجميع المراحل (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي)؛ وذلك للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

وقال مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام: إن على المعلمين الراغبين في التدريس الليلي في مدارس تعليم الكبار -باستثناء معلمي التربية الفنية والبدنية- تعبئةً الاستمارة المعدّة لهذا الغرض وعلى قائد المدرسة التأكد من صحة واكتمال البيانات الموقّع عليها من المعلمين واعتمادها، ومن ثم إرسالها بخطاب إلى مكتب التعليم التابع للمدرسة؛ متمنياً للجميع التوفيق.

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