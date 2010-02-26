"التعليم" تحدد آخر موعد لتلقّي طلبات العمل بمدارس الكبار بالرياض

باستثناء معلمي التربية الفنية والبدنية وتأكيداً على صحة واكتمال البيانات

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم الخميس المقبل 13/ 6/ 1439هـ، آخر موعد لاستقبال طلبات المعلمين الراغبين للعمل في مدارس تعليم الكبار لجميع المراحل (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي)؛ وذلك للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

وقال مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام: إن على المعلمين الراغبين في التدريس الليلي في مدارس تعليم الكبار -باستثناء معلمي التربية الفنية والبدنية- تعبئةً الاستمارة المعدّة لهذا الغرض وعلى قائد المدرسة التأكد من صحة واكتمال البيانات الموقّع عليها من المعلمين واعتمادها، ومن ثم إرسالها بخطاب إلى مكتب التعليم التابع للمدرسة؛ متمنياً للجميع التوفيق.