لبنان يكلف "ألفاريز آند مارسال" بإجراء تدقيق جنائي لمصرفه المركزي

"دياب" برر اللجوء للخطوة بكشف الهدر والسرقات

ذكرت مصادر حكومية لبنانية، اليوم (الثلاثاء)، أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على تكليف شركة "ألفاريز آند مارسال" بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارًا اقتصاديًا.

ونسبت "رويترز" إلى رئيس الوزراء حسان دياب قوله: "إن التدقيق سيشكل تحولاً جذريًا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات“.

و"ألفاريز آند مارسال" هي شركة خدمات مهنية عالمية رائدة، أسست بشكل خاص في عام 1983، وتقدم خدمات استشارية وتحسين أداء الأعمال وخدمات إدارة التحول، وتتعامل مع أكثر من 4000 جهة في العالم.