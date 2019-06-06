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"كراني": حرارة عظمى على مشارف الـ50 مئوية بالظل في الشرقية

قال: تراكم سحابي ممطر على المدينة يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، استمرار تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حرارة عظمى على مشارف 50 مئوية.. تراكم سحابي ممطر على منطقة المدينة.. يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وسواحلها، ومنطقة الجوف.

وأضاف: يستمر تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل؛ خاصة على القطاع الشرقي، مع نشاط للرياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني": حرارة عظمى على مشارف الـ50 مئوية بالظل في الشرقية
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، استمرار تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حرارة عظمى على مشارف 50 مئوية.. تراكم سحابي ممطر على منطقة المدينة.. يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وسواحلها، ومنطقة الجوف.

وأضاف: يستمر تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل؛ خاصة على القطاع الشرقي، مع نشاط للرياح.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
11:01 AM

"كراني": حرارة عظمى على مشارف الـ50 مئوية بالظل في الشرقية

قال: تراكم سحابي ممطر على المدينة يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,032

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، استمرار تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حرارة عظمى على مشارف 50 مئوية.. تراكم سحابي ممطر على منطقة المدينة.. يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وسواحلها، ومنطقة الجوف.

وأضاف: يستمر تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل؛ خاصة على القطاع الشرقي، مع نشاط للرياح.

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