"كراني": حرارة عظمى على مشارف الـ50 مئوية بالظل في الشرقية
قال: تراكم سحابي ممطر على المدينة يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، استمرار تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": حرارة عظمى على مشارف 50 مئوية.. تراكم سحابي ممطر على منطقة المدينة.. يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وسواحلها، ومنطقة الجوف.
وأضاف: يستمر تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل؛ خاصة على القطاع الشرقي، مع نشاط للرياح.
"كراني": حرارة عظمى على مشارف الـ50 مئوية بالظل في الشرقية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-06
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، استمرار تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": حرارة عظمى على مشارف 50 مئوية.. تراكم سحابي ممطر على منطقة المدينة.. يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وسواحلها، ومنطقة الجوف.
وأضاف: يستمر تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل؛ خاصة على القطاع الشرقي، مع نشاط للرياح.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
11:01 AM
"كراني": حرارة عظمى على مشارف الـ50 مئوية بالظل في الشرقية
قال: تراكم سحابي ممطر على المدينة يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، استمرار تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": حرارة عظمى على مشارف 50 مئوية.. تراكم سحابي ممطر على منطقة المدينة.. يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وسواحلها، ومنطقة الجوف.
وأضاف: يستمر تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل؛ خاصة على القطاع الشرقي، مع نشاط للرياح.