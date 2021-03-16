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تعليق استقبال المواطنين في مكاتب الأحوال المدنية بمختلف المناطق

الوكالة: في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لمنع انتشار فيروس "كورونا"

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19)، ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمواطنات التي تتطلب إنجاز إجراءاتهم التعامل بالبصمة، فقد تقرر تعليق استقبال المواطنين والمواطنات مؤقتاً في جميع مكاتب الأحوال المدنية بدءً من اليوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ الموافق 16/ 3/ 2020م، ولمدة 16 يوماً.

وأفادت الوكالة أن مدة التعليق لا تحتسب ضمن المدة الواجبة للتبليغ عن الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين.

الأحوال المدنية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق استقبال المواطنين في مكاتب الأحوال المدنية بمختلف المناطق
سبق

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19)، ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمواطنات التي تتطلب إنجاز إجراءاتهم التعامل بالبصمة، فقد تقرر تعليق استقبال المواطنين والمواطنات مؤقتاً في جميع مكاتب الأحوال المدنية بدءً من اليوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ الموافق 16/ 3/ 2020م، ولمدة 16 يوماً.

وأفادت الوكالة أن مدة التعليق لا تحتسب ضمن المدة الواجبة للتبليغ عن الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:09 PM

تعليق استقبال المواطنين في مكاتب الأحوال المدنية بمختلف المناطق

الوكالة: في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لمنع انتشار فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19)، ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمواطنات التي تتطلب إنجاز إجراءاتهم التعامل بالبصمة، فقد تقرر تعليق استقبال المواطنين والمواطنات مؤقتاً في جميع مكاتب الأحوال المدنية بدءً من اليوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ الموافق 16/ 3/ 2020م، ولمدة 16 يوماً.

وأفادت الوكالة أن مدة التعليق لا تحتسب ضمن المدة الواجبة للتبليغ عن الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين.

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