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بعد سلسلة من الإنجازات في بيشة.. "الصحة" تكلف القحطاني مديرًا لـ"صحة الطائف"

أسهمت جهوده في خفض الإحالات الخارجية ورفعت نسبة الرضا عن البلاغات

أصدر وزير الصحة قرارًا بتكليف الأخصائي سعيد بن جابر القحطاني مديرًا لـ"صحة الطائف" خلفًا للصيدلي صالح المؤنس الذي قَبِل وزير الصحة طلب إعفائه قبل شهرين.

وكان القحطاني قد حقَّق سلسلة من الإنجازات خلال إدارته "صحة بيشة"؛ إذ كان مؤشر الرضا عن البلاغات في صحة بيشة بداية تكليفه مديرًا لها نسبته 68 %، وبدأ في التحسن التدريجي حتى وصل إلى 90 %.

وافتُتحت خلال فترته العديد من المشاريع، منها: مشروع قسطرة القلب، مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك، افتتاح مستشفى الولادة المرحلي، خفض الإحالات الخارجية إلى 70٪. كما أطلق برنامج تكوين لإعداد القيادات الصحية، وبرنامج الماجستير للمرافق الصحية، وتطوير مركز صحي نموذجي ومشروع مركز صحي مناوب خلال 24 ساعة، وغيرها من الإنجازات.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة مدير صحة الطائف المكلف سعيد القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد سلسلة من الإنجازات في بيشة.. "الصحة" تكلف القحطاني مديرًا لـ"صحة الطائف"
سبق

أصدر وزير الصحة قرارًا بتكليف الأخصائي سعيد بن جابر القحطاني مديرًا لـ"صحة الطائف" خلفًا للصيدلي صالح المؤنس الذي قَبِل وزير الصحة طلب إعفائه قبل شهرين.

وكان القحطاني قد حقَّق سلسلة من الإنجازات خلال إدارته "صحة بيشة"؛ إذ كان مؤشر الرضا عن البلاغات في صحة بيشة بداية تكليفه مديرًا لها نسبته 68 %، وبدأ في التحسن التدريجي حتى وصل إلى 90 %.

وافتُتحت خلال فترته العديد من المشاريع، منها: مشروع قسطرة القلب، مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك، افتتاح مستشفى الولادة المرحلي، خفض الإحالات الخارجية إلى 70٪. كما أطلق برنامج تكوين لإعداد القيادات الصحية، وبرنامج الماجستير للمرافق الصحية، وتطوير مركز صحي نموذجي ومشروع مركز صحي مناوب خلال 24 ساعة، وغيرها من الإنجازات.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
09:47 PM

بعد سلسلة من الإنجازات في بيشة.. "الصحة" تكلف القحطاني مديرًا لـ"صحة الطائف"

أسهمت جهوده في خفض الإحالات الخارجية ورفعت نسبة الرضا عن البلاغات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
13,723

أصدر وزير الصحة قرارًا بتكليف الأخصائي سعيد بن جابر القحطاني مديرًا لـ"صحة الطائف" خلفًا للصيدلي صالح المؤنس الذي قَبِل وزير الصحة طلب إعفائه قبل شهرين.

وكان القحطاني قد حقَّق سلسلة من الإنجازات خلال إدارته "صحة بيشة"؛ إذ كان مؤشر الرضا عن البلاغات في صحة بيشة بداية تكليفه مديرًا لها نسبته 68 %، وبدأ في التحسن التدريجي حتى وصل إلى 90 %.

وافتُتحت خلال فترته العديد من المشاريع، منها: مشروع قسطرة القلب، مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك، افتتاح مستشفى الولادة المرحلي، خفض الإحالات الخارجية إلى 70٪. كما أطلق برنامج تكوين لإعداد القيادات الصحية، وبرنامج الماجستير للمرافق الصحية، وتطوير مركز صحي نموذجي ومشروع مركز صحي مناوب خلال 24 ساعة، وغيرها من الإنجازات.

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