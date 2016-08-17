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5230 حاجّاً من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة

أعربوا عن تقديرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

غادر المدينة المنورة، اليوم، 1730 حاجّاً وحاجّة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصل إجمالي عدد المغادرين حتى الآن 5230 حاجّاً وحاجّة من 65 دولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في الوزارة.

وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمّنت الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على هذه المكرمة المباركة.

ونوّه بالجهود المباركة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من خلال برنامج الاستضافة، لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5230 حاجّاً من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة
سبق

غادر المدينة المنورة، اليوم، 1730 حاجّاً وحاجّة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصل إجمالي عدد المغادرين حتى الآن 5230 حاجّاً وحاجّة من 65 دولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في الوزارة.

وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمّنت الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على هذه المكرمة المباركة.

ونوّه بالجهود المباركة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من خلال برنامج الاستضافة، لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
02:51 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
04:21 PM

5230 حاجّاً من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة

أعربوا عن تقديرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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غادر المدينة المنورة، اليوم، 1730 حاجّاً وحاجّة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصل إجمالي عدد المغادرين حتى الآن 5230 حاجّاً وحاجّة من 65 دولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في الوزارة.

وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمّنت الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على هذه المكرمة المباركة.

ونوّه بالجهود المباركة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من خلال برنامج الاستضافة، لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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